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Путин изменил структуру ФССП, Татарстан остался без пристава-генерала

23:30, 01.01.2020
Путин изменил структуру ФССП, Татарстан остался без пристава-генерала

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в структуру Федеральной службы судебных приставов (ФССП), введя 20 должностей, которым положены генеральские звания. Шесть территориальных управлений получили такие должности, Татарстана среди них нет.

Согласно документу, 14 генеральских должностей предусмотрены в Центральном аппарате службы, в том числе на звание генерал-полковника может рассчитывать глава ФССП. Звания генерал-майоров предусмотрены для шести руководителей крупнейших территориальных управлений службы.

В их число вошли УФССП Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, а также Красноярского и Краснодарского края. Татарстан не вошел в число регионов, в которых руководители службы приставов должны носить генеральские погоны.

Следующим указом Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главному приставу страны — Дмитрию Аристову.

ОбществоВласть Татарстан
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