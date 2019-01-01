ФК «Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения

Две санируемые Банком России (ЦБ РФ) кредитные организации — банк ФК «Открытие» и «Бинбанк» — завершили процесс объединения.

Президент — председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов ранее сообщил, что трансформация сетей отделений двух кредитных организаций должна завершиться в апреле 2019 года. Затраты на это оцениваются в 500 млн рублей, передает «Интерфакс».



В августе 2017 года ЦБ РФ объявил о санации группы банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года — об оздоровлении группы «Бинбанка».



Процесс объединения ФК «Открытие» и «Бинбанка» начался в начале 2018 года. 26 ноября банк ФК «Открытие» направил заявление о присоединении «Бинбанка».