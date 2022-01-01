ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью с 1 января

С 1 января 2022 года зависимость от видеоигр официально признана болезнью Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщается на сайте организации.

Игромания внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11). Ее разрабатывали десять лет. Болезнь может быть диагностирована, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается не менее года, а в тяжелых случаях для постановки диагноза требуется меньший срок.

Российское правительство в октябре 2021 года утвердило план мероприятий по внедрению МКБ-11 на территории страны до 2024 года.

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Недавно в Лиге безопасного интернета объяснили, почему формируется зависимость от гаджетов. По словам ее директора и члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, в основном, это происходит из-за дофаминовой петли.

Дарья Акимова