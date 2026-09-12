«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА в Москве, играя в большинстве с 15-й минуты

Казанцы в восьмой раз в сезоне закончили игру со счетом 1:1

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА в Москве со счетом 1:1 в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На гол Ивана Облякова казанцы ответили забитым мячом Андерсона Арройо.

ЦСКА открыл счет уже на 6-й минуте встречи. После видеоповтора ВАР судья Инал Танашев назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Обляков. На 15-й минуте на основании подсказки видеосудей арбитр удалил защитника армейцев Матеуса Рейса. При этом футболист еще и толкнул судью, уходя с поля.

Во втором тайме «Рубин» сравнял счет, на 57-й минуте Арройо ударом головы после подачи с углового отправил мяч в ворота. В концовке встречи тренерский штаб ЦСКА выпустил на замену Ивана Олейникова, который должен был перейти в казанский клуб, но «сбежал» с медосмотра.

В последних девяти матчах во всех турнирах «Рубин» восемь раз сыграл вничью со счетом 1:1. В активе ЦСКА после ничьи стало 16 набранных очков, армейцы идут третьими в турнирной таблице. У «Рубина» теперь 11 баллов и восьмая строчка РПЛ.



ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0, 0:1)

Голы:

1:0 — 6, Обляков (с пенальти);

1:1 — 57, Арройо (Юкич).

Следующий матч «Рубин» проведет 16 сентября в Москве с «Родиной» в рамках группового раунда Кубка России.

Зульфат Шафигуллин