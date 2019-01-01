Собянин поручил уволить директора парка Горького после обрушения моста в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил департаменту культуры уволить директора парка Горького, где во время празднования Нового года 13 человек пострадали при обрушении пешеходного моста.

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».



По словам мэра Москвы, в больницах остаются 12 человек, которые получили травмы. Собянин также пообещал, что всем пострадавшим выплатят компенсации до 500 тысяч рублей.

Напомним, что пешеходный мост в Парке Горького обрушился сразу после боя курантов во время исполнения гимна страны. В этот момент на мосту находилось множество людей.