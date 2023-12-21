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День в истории 21 декабря: 110 лет кроссворду, юбилей Дмитрия Рогозина, открытие М-12

07:00, 21.12.2023

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 21 декабря 2023 года

День в истории 21 декабря: 110 лет кроссворду, юбилей Дмитрия Рогозина, открытие М-12
Фото: коллаж realnoevremya.ru

21 декабря президент России Владимир Путин откроет платную автомобильную трассу М-12 «Восток» до Казани. Отмечают сегодня Всемирный день баскетбола. Год назад ФК «Рубин» вернулся под управление Татарстана, два года назад Путин подписал закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами, а 85 лет назад принято постановление СНК ТАССР об организации музея Максима Горького. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Президент России Владимир Путин откроет платную автомобильную трассу М-12 «Восток» до Казани. Также в церемонии примут участие вице-премьер России Марат Хуснуллин и раис Татарстана Рустам Минниханов.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • В «Казань Экспо» пройдет торжественный концерт, посвященный открытию дороги.
  • Также Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируется подвести итоги работы по исполнению поручений, данных год назад. В нем примет участие Рустам Минниханов.
  • Общее собрание Академии наук Татарстана.
  • Единая лига ВТБ, БК УНИКС г. Казань — БК «Минск» г. Минск.

Кто родился: Дмитрий Рогозин и Михаил Саакашвили

  • 1805 — один из основателей коллоидной химии Томас Грэм.
  • 1836 — русский композитор, глава «Могучей кучки» Милий Балакирев. С сентября 1853 по май 1854 года он был вольнослушателем физико-математического факультета Казанского университета, и именно в Казани началась его композиторская деятельность.
  • 1925 — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ольга Аросева.
  • 1944 — советский и российский писатель, ученый, общественный деятель Юрий Беляев.
  • 1963 — бывший вице-премьер России, экс-гендиректор госкорпорации «Роскосмос», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 1967 — президент Грузии в 2004—2007 и 2008—2013 годах Михаил Саакашвили.
  • 1978 — начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ — главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов.

Кто скончался: Ильдар Юзеев и Александр Курляндский

  • 1610 — убит претендент на русский престол самозванец Лжедмитрий II.
  • 1940 — американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.
  • 1993 — советский певец, народный артист СССР Иван Козловский.
  • 2004 — народный поэт Татарстана Ильдар Юзеев. Он автор 30 поэм, среди которых наиболее известны «Өчәү чыктык ерак юлга...» («Втроем вышли в дальний путь...»), «Өзелмәсме кыллар?» («Не оборвутся ли струны?»), «Таш кала фаҗигасе» («Трагедия каменной столицы») и другие.
  • 2016 — скончался народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич. Одной из самых известных его работ стала роль разведчика Аллена Даллеса в многосерийном фильме «17 мгновений весны».
  • 2018 — экс-гендиректор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», советник тогдашнего премьера Дагестана Артема Здунова Андрей Афонин.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 2020 — российский писатель, драматург, автор книг для детей Александр Курляндский. Он — один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Великолепный Гоша» и «Возвращение блудного попугая». Также его рассказы экранизировались в «Ералаше».
  • 2021 — игрок «Рубина», бывший главный тренер казанского клуба Виктор Антихович.

Праздники: День рождения баскетбола

  • Всемирный день баскетбола. Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН). Дата связана с тем, что 21 декабря 1891 года состоялся первый в истории баскетбольный матч. Он прошел в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, американском штате Массачусетс, США. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)
  • День памяти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Дата входит в перечень праздничных и памятных дат Туркменистана, но не является выходным днем. Ниязов с 1999 года официально был пожизненным президентом. Скончался 21 декабря 2006 года.

События в истории: открытие радия, запуск межпланетных станций

  • 1898 — ученые Пьер и Мари Кюри открыли химический элемент под названием «радий». Это элемент второй группы седьмого периода периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева с атомным номером 88 и символом Ra.
  • 1899 — вышел первый номер популярного журнала «Огонек» в качестве еженедельного приложения к газете «Биржевые ведомости».
  • 1913 — в американской газете New York World напечатали первый в современном представлении кроссворд.
  • 1938 — принято постановление СНК ТАССР об организации музея Максима Горького. Является одним из старейших литературных музеев Татарстана. С 2018 года он переименован в музей Максима Горького и Федора Шаляпина.
realnoevremya.ru/Олег Тихонов
  • 1939 — начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России, завода №402. Сейчас это ОАО «ПО «Севмаш».
  • 1966 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Луна-13».
  • 1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы.
  • 1991 — подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы СНГ.
  • 1994 — академия Российского телевидения учредила премию «ТЭФИ».
  • 2012 — наиболее вероятная дата предполагаемого «конца света», якобы предсказанного календарем майя.
  • 2012 — впервые ролик на YouTube набрал 1 миллиард просмотров. Это клип южнокорейского исполнителя PSY на песню Gangnam Style.
  • 2016 — произошел пожар на Казанском пороховом заводе. В результате частично обрушилось одно из его зданий. Погиб один человек, еще двое пострадали.
realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов
  • 2018 — Минземимущества Татарстана приобрело Международный выставочный центр в Татарстане у оператора строительства — ООО «Казань Экспо». Власти республики получили за эту сделку 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.
  • 2019 — в Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези». Запуск стал тестовым.
  • 2021 — Путин подписал закон о региональной власти, который разрешает главам регионов избираться более чем на два срока подряд и запрещает им именоваться президентами. На тот момент единственным регионом в России, где высшее должностное лицо называлось президентом, оставался Татарстан.
  • 2022 — группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица с президента на главу.
  • 2022 — ФК «Рубин» вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией. Руководителем стал начальник Управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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