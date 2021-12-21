Путин запретил главам регионов именоваться президентами — закон вступит в силу с 1 июня 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Норма вступает в силу с 1 июня 2022 года.

На сегодняшний день единственным регионом в России, где высшее должностное лицо называется президентом, остается Татарстан. Депутаты Госсовета РТ выступали против принятия закона Клишаса — Крашенинникова, но поправки, предложенные парламентариями, Госдума отклонила.

Совет Федерации одобрил закон о региональной власти 15 декабря. В пользу законопроекта отдали свои голоса 146 сенаторов, еще четверо выступили против.

До этого закон прошел три чтения в Государственной думе. В третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», или просто законопроект о региональной власти, был принят депутатами Госдумы 14 декабря.

Во втором чтении документ принят на прошлой неделе, 9 декабря. Тогда за законопроект Клишаса — Крашенинникова проголосовали 332 депутата, против — 87, двое предпочли воздержаться. Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению инициировал поправки ко второму чтению законопроекта. Председатель комитета Альберт Хабибуллин рассказывал, что республиканские парламентарии предлагали «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа».

Один из авторов законопроекта, запрещающего главам регионов именоваться президентами, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников еще после первого чтения твердо заявлял, что законопроект не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана. Из внесенных в Госдуму свыше 80 заключений на документ единственный отрицательный отзыв получен из РТ.

В Кремле, комментируя то, что депутаты Госсовета РТ не поддержали инициативу федералов в части обозначения высшего должностного лица в регионах исключительно как «главы субъекта РФ», заявили, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.



В первом чтении законопроект в Госдуме приняли в ноябре. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина