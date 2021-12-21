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Путин запретил главам регионов именоваться президентами — закон вступит в силу с 1 июня 2022 года

16:47, 21.12.2021 5
Путин запретил главам регионов именоваться президентами — закон вступит в силу с 1 июня 2022 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Норма вступает в силу с 1 июня 2022 года.

На сегодняшний день единственным регионом в России, где высшее должностное лицо называется президентом, остается Татарстан. Депутаты Госсовета РТ выступали против принятия закона Клишаса — Крашенинникова, но поправки, предложенные парламентариями, Госдума отклонила.

Совет Федерации одобрил закон о региональной власти 15 декабря. В пользу законопроекта отдали свои голоса 146 сенаторов, еще четверо выступили против.

До этого закон прошел три чтения в Государственной думе. В третьем, окончательном чтении закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», или просто законопроект о региональной власти, был принят депутатами Госдумы 14 декабря.

Во втором чтении документ принят на прошлой неделе, 9 декабря. Тогда за законопроект Клишаса — Крашенинникова проголосовали 332 депутата, против — 87, двое предпочли воздержаться. Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению инициировал поправки ко второму чтению законопроекта. Председатель комитета Альберт Хабибуллин рассказывал, что республиканские парламентарии предлагали «установить, что наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ устанавливается Конституцией, уставом субъекта РФ с учетом волеизъявления его народа».

Один из авторов законопроекта, запрещающего главам регионов именоваться президентами, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников еще после первого чтения твердо заявлял, что законопроект не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана. Из внесенных в Госдуму свыше 80 заключений на документ единственный отрицательный отзыв получен из РТ.

В Кремле, комментируя то, что депутаты Госсовета РТ не поддержали инициативу федералов в части обозначения высшего должностного лица в регионах исключительно как «главы субъекта РФ», заявили, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.

В первом чтении законопроект в Госдуме приняли в ноябре. Его поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    А в США как главы Штатов называются?
    Может позаимствуем положительный опыт - раз это самая богатая страна в мире.
    Вдруг и нам поможет.
    Хотя, там, вроде, главы Штатов называются губернаторами.
    Пока нам к здравому смыслу не позволяет вернуться наше коммунистическое прошлое.
    Можно назвать главу РТ и просто Хан Казанский.
    Без шуток и иронии.
    Будет очень Исторично.
    В переводе с тюркского на русский это "царь".
    А "царь" в иерархии народной даже повыше будет заморского "президента".
    Правда тогда надо будет возвращать и название Казанское ханство или Казанское царство.

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  • Анонимно 21 дек
    У татарского президента еще полгода статусной жизни, а потом может и куар коды отменит. Или нет ... примет еще более жесткие меры в благодарность за народную поддержку.
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    Анонимно 21 дек
    Что значит экстремистское понятие "татарский президент"? Почему тогда в Казани нет русского губернатора?
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    Анонимно 21 дек
    потому что название русские существует всего лишь 5веков.
    PRussia немецкое слово такое же как и Sankt Peterburg с немецкого означает Замок Саятого Петра. Burg на немецком означает Замок как например Оренбург.
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    Анонимно 21 дек
    русские цари – «татары». Пожалуй, самым выдающимся из царей — «татар», по праву можно назвать Ивана Грозного. Его мать – Елена Глинская, правнучка Мамая, дала жизнь Ивану, поэтому, кто бы ни был биологическим отцом Грозного, он все равно «татарин», поскольку родила его «татарка»! О русском царе, «татарине» Борисе Годунове упоминал еще К. Маркс в первом томе своего «Капитала» (Годунов происходил от принявшего в XVI веке крещение и поселившегося на Руси татарского мурзы Чета). При дворе Грозного и Годунова проживало как никогда много отпрысков степной знати. Большинство из них направлялось ко двору, дабы жили они в качестве аманатов, гарантов мира и не нападения ордынцев на русские территории. Мало кто из них вернулся потом на родину. Большинство перерезали, кто-то выжил, крестился и пустил корни на земле русской, пополнив ряды русской знати, поскольку было известно, кто и что он, откуда взялся и как оказался при дворе русского царя и никто не сомневался в знатности происхождения новоявленного боярина. Дети этих бояр, оставляли свое потомство, которое через несколько поколений благополучно забывали о своем нерусском происхождении. Множество дочерей таких семейств становились русскими царицами. Например: Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, Марфа Апраксина известны как царицы татарского происхождения. Наталья Нарышкина — законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Родословные говорят о ее татарском происхождении. Отсюда и Петр I, выходит, татарского происхождения. Хотя в свое время было немало сомнительных легенд и сплетен о том, будто бы Петр, сын Натальи, рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Никона или даже от царского красавца-конюха, то ли грузина, то ли армянина. Но мы то согласны с тем, что кто бы ни был биологическим отцом сына Натальи Кирилловны Нарышкиной, он все равно «татарин», поскольку родила его «татарка»!
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