В Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези» — видео

Фото: скриншот

В Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отметим, что сегодня открытие состоялось только в тестовом режиме.

Посетители смогли увидеть сервалов, приматов, бегемотов, пеликанов.

Руководство «Реки Замбези» пообещало привезти слона, жирафа, гепарда, шимпанзе, как только потеплеет.

«В холод ни в коем случае нельзя перевозить африканских животных. В связи с этим мы решили отложить на весну все наши поставки», — сказал директор Казанского зооботсада Фарид Нурмухаметов.

Для каждого вида, находящегося в зоопарке, предусмотрен свой рацион, свой вольер и даже температурный режим. Кроме того, для удобства посетителей сделана специальная интерактивная доска.

