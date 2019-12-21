В Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези» — видео
В Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Отметим, что сегодня открытие состоялось только в тестовом режиме.
Посетители смогли увидеть сервалов, приматов, бегемотов, пеликанов.
Руководство «Реки Замбези» пообещало привезти слона, жирафа, гепарда, шимпанзе, как только потеплеет.
«В холод ни в коем случае нельзя перевозить африканских животных. В связи с этим мы решили отложить на весну все наши поставки», — сказал директор Казанского зооботсада Фарид Нурмухаметов.
Для каждого вида, находящегося в зоопарке, предусмотрен свой рацион, свой вольер и даже температурный режим. Кроме того, для удобства посетителей сделана специальная интерактивная доска.
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