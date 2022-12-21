«Рубин» вернулся под управление Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ФК «Рубин» вернулся под управление Татарстана. Согласно документам, клуб стал автономной некоммерческой организацией, постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



До 2018 года «Рубин» был муниципальным автономным учреждением, а затем стал ООО. Владельцем и генеральным директором частного клуба был Рустем Сайманов. Теперь руководить «Рубином» будет начальник управления федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану Марат Сафиуллин.

Фото: ФК «Рубин» (на снимке — Рустем Сайманов)

О том, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов с высокой долей вероятности покинет клуб, СМИ сообщали в начале декабря. В качестве причины возможной отставки Сайманова назывались неудовлетворительные результаты команды. Отмечалось, что новым руководителем клуба будет назначен глава УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

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Маргарита Головатенко