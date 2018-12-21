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Происшествия

Советник Здунова найден мертвым в Дагестане

13:13, 21.12.2018 1
Советник Здунова найден мертвым в Дагестане
Фото: realnoevremya.ru

Советник премьера Дагестана Артема Здунова — Андрей Афонин найден мертвым в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.

Возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем, беспокоившие его последние годы, сообщает «РИА Дербент» со ссылкой на источник в правительстве РД.

47-летний Афонин стал советником Здунова весной этого года. С 2015 года Афонин являлся гендиректором НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    говорили же у нас продолжительность жизни 74 года ,
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