Советник Здунова найден мертвым в Дагестане
Советник премьера Дагестана Артема Здунова — Андрей Афонин найден мертвым в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале.
Возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем, беспокоившие его последние годы, сообщает «РИА Дербент» со ссылкой на источник в правительстве РД.
47-летний Афонин стал советником Здунова весной этого года. С 2015 года Афонин являлся гендиректором НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».Происшествия Татарстан
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