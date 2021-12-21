Умер бывший главный тренер «Рубина» Виктор Антихович

Бывший игрок «Рубина», бывший главный тренер казанского клуба Виктор Антихович умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причина смерти не уточняется. Антиховича похоронят в Санкт-Петербурге.

Фото: rubin-kazan.ru

Виктор Антихович играл за «Рубин» в 1975 и 1976 годах. Свою карьеру он завершил в Казани. Главным тренером клуба он был в 2000 и 2001 годах. Последним место работы Антиховича был ФК «Питер».

В начале декабря ушел из жизни обладатель Кубка СССР по футболу и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула.

