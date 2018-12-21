СМИ: Татарстан приобрел Kazan Expo за федеральные 9,5 млрд рублей

Минземимущества Татарстана приобрело международный выставочный центр в Татарстане у оператора строительства — ООО «Казань Экспо». Власти республики получили на эту сделку 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Согласно контракту, заключенному 19 декабря, приобретены три корпуса выставочного центра, оборудованных для проведения чемпионата, общей площадью около 77 тыс. кв. метров, а также транспортная и инженерная инфраструктура, передает «Интерфакс».

Ранее уже сообщалось, что бюджет РФ выделит 9,5 млрд рублей на приобретение выставочного комплекса Kazan Expo для проведения в нем чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании оргкомитета чемпионата.