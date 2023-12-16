Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

День в истории 16 декабря: независимость Казахстана, родился Юрий Уткульбаев, эфир с президентом «Финама»

07:00, 16.12.2023 4

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 декабря 2023 года

День в истории 16 декабря: независимость Казахстана, родился Юрий Уткульбаев, эфир с президентом «Финама»
Фото: коллаж realnoevremya.ru (карта Казахстана)

16 декабря пройдет online-конференция «Реального времени», гостем которой станет президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. В России отмечается День риелтора, а Казахстан празднует День независимости. Два года назад в Актанышском районе Татарстана произошел инцидент со спиленным крестом, 66 лет назад в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

  • Субботнее совещание под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
  • В 12.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. Обсудим текущее состояние российского и глобального фондового рынка, прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе, основные экономические тренды, развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.
realnoevremya.ru
  • Гала-концерт ежегодного Международного фестиваля татарской песни «Татар жыры».
  • Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд — «Ак Барс-Динамо» против «Саян» из Абакана.
  • Чемпионат России по волейболу среди женских команд — «Динамо-Ак Барс» против краснодарского «Динамо».

Кто родился: Юрий Уткульбаев

  • 1770 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (умер в 1827 году). Одна из ключевых фигур классической музыки.
  • 1896 — самозванка Анна Андерсон, на протяжении нескольких десятилетий выдававшая себя за чудом спасшуюся дочь российского императора Николая II великую княжну Анастасию.
  • 1969 — бывший тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев.
скриншот realnoevremya.ru с rubin-kazan.ru

Кто скончался: Салих Сайдашев

  • 1954 — известный композитор Салих Сайдашев. В Казани его имя носит Государственный большой концертный зал.
  • 2022 — заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова.

Праздники: День риелтора

  • День риелтора в России. Неофициальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу декабря. Установлен в 1996 году по инициативе Московской профессиональной гильдии с целью отметить вклад российских риелторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости.
  • День независимости Республики Казахстан. В этот день в 1991 году Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. День независимости является выходным в стране. Нерабочим днем было и 17 декабря, но этот выходной отменили в 2022 году.
realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

События в истории: одно из наиболее смертоносных землетрясений

  • 1631 — произошло крупнейшее извержение вулкана Везувий со времен начала нашей эры. Погибло 4 тысячи человек.
  • 1880 — начало Первой англо-бурской войны между Великобританией и ЮАР.
  • 1889 — ректором Императорского Казанского университета был назначен Константин Васильевич Ворошилов.
  • 1899 — основан итальянский футбольный клуб «Милан».
  • 1917 — вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих».
  • 1920 — землетрясение в китайском Ганьсу, в результате которого погибло более 270 тысяч человек. Оно занимает третью строчку по числу жертв.
  • 1946 — модельер Кристиан Диор открыл свой первый дом моды в Париже.
  • 1957 — в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток».
  • 1991 — Казахстан объявил о независимости.
  • 1994 — теракт в Пешаваре (Пакистан), погибли 145 заложников.
  • 2019 — председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что в Казани начали строить новый хоспис. Его откроют в начале 2024 года.
realnoevremya.ru /Илья Репин
  • 2020 — в Казани анонсировали появление центра патриотического воспитания. Спустя три года он так и не появился.
  • 2020 — бывший шеф-редактор интернет-газеты «Бизнес Online», экс-замгендиректора «Татспиртпрома» Ринат Билалов стал главным редактором информационного агентства «Татар-информ».
  • 2021 — экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей.
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • 2021 — в Актанышском районе Татарстана неизвестные спилили могильный крест на кладбище. По факту было возбуждено уголовное дело. После скандала замглавы Актанышского района Райхан Галимянова покинула пост. Галимянова объяснила произошедшее тем, что район — «чисто татарский». В нем проживает 98% татар, однако есть русские и марийские населенные пункты. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова. Ему президент Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение и потребовал разобраться в произошедшем.
  • 2021 — Казань первой в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложение.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07:29
    Спасибо.
    Прочитал.
    Вспомнил.
    И узнал новое.
    Ответить
  • Анонимно 07:38
    В июне 1942 года этот караван был почти полностью уничтожен немецкими подводными лодками и авиацией. В. С. Пикуль описывает разгром каравана, трагедию экипажей потопленных судов, преступную сущность гитлеровского режима, а так же трусость и некомпетентность штаба Британского адмиралтейства и его адмирала Дадли Паунда ("Не делай этого, Дадли!"), чьё паникёрское и безответственное решение и приводит к гибели каравана. Вместе с тем автор рассказывает о мужестве и героизме советских моряков, которые до конца исполнили свой воинский долг, и моряков союзных войск. Наряду с романом английского писателя Алистера Маклина «Крейсер „Улисс“», повествующем о вымышленном караване, чья судьба напоминает PQ-17, произведение В. С. Пикуля является одним из известнейших произведений о полярных конвоях.

    Роман переведён на ряд иностранных языков, в России в 2004 году по его мотивам снят телесериал «Конвой PQ-17».
    Ответить
    Анонимно 11:57
    спасибо за интересный комментарий
    Ответить
  • Анонимно 12:03
    еще сегодня день покорения вершин!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Владиславом Кочетковым, президентом-председателем правления ФГ «Финам»
Официальные партнеры

Читайте также

Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела