День в истории 16 декабря: независимость Казахстана, родился Юрий Уткульбаев, эфир с президентом «Финама»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 декабря 2023 года
16 декабря пройдет online-конференция «Реального времени», гостем которой станет президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. В России отмечается День риелтора, а Казахстан празднует День независимости. Два года назад в Актанышском районе Татарстана произошел инцидент со спиленным крестом, 66 лет назад в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Субботнее совещание под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- В 12.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков. Обсудим текущее состояние российского и глобального фондового рынка, прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе, основные экономические тренды, развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.
- Гала-концерт ежегодного Международного фестиваля татарской песни «Татар жыры».
- Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд — «Ак Барс-Динамо» против «Саян» из Абакана.
- Чемпионат России по волейболу среди женских команд — «Динамо-Ак Барс» против краснодарского «Динамо».
Кто родился: Юрий Уткульбаев
- 1770 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (умер в 1827 году). Одна из ключевых фигур классической музыки.
- 1896 — самозванка Анна Андерсон, на протяжении нескольких десятилетий выдававшая себя за чудом спасшуюся дочь российского императора Николая II великую княжну Анастасию.
- 1969 — бывший тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев.
Кто скончался: Салих Сайдашев
- 1954 — известный композитор Салих Сайдашев. В Казани его имя носит Государственный большой концертный зал.
- 2022 — заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова.
Праздники: День риелтора
- День риелтора в России. Неофициальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно в третью субботу декабря. Установлен в 1996 году по инициативе Московской профессиональной гильдии с целью отметить вклад российских риелторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости.
- День независимости Республики Казахстан. В этот день в 1991 году Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. День независимости является выходным в стране. Нерабочим днем было и 17 декабря, но этот выходной отменили в 2022 году.
События в истории: одно из наиболее смертоносных землетрясений
- 1631 — произошло крупнейшее извержение вулкана Везувий со времен начала нашей эры. Погибло 4 тысячи человек.
- 1880 — начало Первой англо-бурской войны между Великобританией и ЮАР.
- 1889 — ректором Императорского Казанского университета был назначен Константин Васильевич Ворошилов.
- 1899 — основан итальянский футбольный клуб «Милан».
- 1917 — вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих».
- 1920 — землетрясение в китайском Ганьсу, в результате которого погибло более 270 тысяч человек. Оно занимает третью строчку по числу жертв.
- 1946 — модельер Кристиан Диор открыл свой первый дом моды в Париже.
- 1957 — в районе расположения Южного геомагнитного полюса была открыта единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция «Восток».
- 1991 — Казахстан объявил о независимости.
- 1994 — теракт в Пешаваре (Пакистан), погибли 145 заложников.
- 2019 — председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что в Казани начали строить новый хоспис. Его откроют в начале 2024 года.
- 2020 — в Казани анонсировали появление центра патриотического воспитания. Спустя три года он так и не появился.
- 2020 — бывший шеф-редактор интернет-газеты «Бизнес Online», экс-замгендиректора «Татспиртпрома» Ринат Билалов стал главным редактором информационного агентства «Татар-информ».
- 2021 — экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей.
- 2021 — в Актанышском районе Татарстана неизвестные спилили могильный крест на кладбище. По факту было возбуждено уголовное дело. После скандала замглавы Актанышского района Райхан Галимянова покинула пост. Галимянова объяснила произошедшее тем, что район — «чисто татарский». В нем проживает 98% татар, однако есть русские и марийские населенные пункты. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова. Ему президент Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение и потребовал разобраться в произошедшем.
- 2021 — Казань первой в России внедрила оплату в электротранспорте через мобильное приложение.
комментарии
Прочитал.
Вспомнил.
И узнал новое.
Роман переведён на ряд иностранных языков, в России в 2004 году по его мотивам снят телесериал «Конвой PQ-17».