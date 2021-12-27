Замглавы Актанышского района объяснила инцидент со спиленным крестом желанием сохранить «татарскость»

Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова объяснила инцидент со спиленным крестом на кладбище желанием сохранить «татарскость». Разговор родственницы усопшего с чиновницей опубликовал telegram-канал Readovka.

Галимянова заявила, что район — «чисто татарский» и пытается сохранить национальную культуру. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По сообщениям СМИ, 29 декабря на рассмотрение внеочередного заседания совета района вынесут вопрос о досрочном прекращении полномочий Галимяновой.

Напомним, православный крест спилили на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий, в Актанышском районе РТ. Полиция уже приступила к поискам, возбуждено уголовное дело. Глава района Энгель Фаттахов сообщал на прошлой неделе, что встретился с родителями покойного и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства района разобраться в вопиющем случае, а главе Актанышского района вынес строгое предупреждение. После этого с совместным заявлением выступили ДУМ РТ и Татарстанская митрополия. Они осудили действия вандалов и заявили, что после случившегося будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению таких инцидентов.

