Замглавы Актанышского района объяснила инцидент со спиленным крестом желанием сохранить «татарскость»
Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова объяснила инцидент со спиленным крестом на кладбище желанием сохранить «татарскость». Разговор родственницы усопшего с чиновницей опубликовал telegram-канал Readovka.
Галимянова заявила, что район — «чисто татарский» и пытается сохранить национальную культуру. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова.
По сообщениям СМИ, 29 декабря на рассмотрение внеочередного заседания совета района вынесут вопрос о досрочном прекращении полномочий Галимяновой.
Напомним, православный крест спилили на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий, в Актанышском районе РТ. Полиция уже приступила к поискам, возбуждено уголовное дело. Глава района Энгель Фаттахов сообщал на прошлой неделе, что встретился с родителями покойного и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы.
Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от руководства района разобраться в вопиющем случае, а главе Актанышского района вынес строгое предупреждение. После этого с совместным заявлением выступили ДУМ РТ и Татарстанская митрополия. Они осудили действия вандалов и заявили, что после случившегося будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению таких инцидентов.
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