«Не притворялась, не рисовалась, была сама собой: красивой, талантливой, достойной»

В 40 лет не стало любимой многими татарской певицы Эльмиры Сулеймановой

Фото: официальная группа Эльмиры Сулеймановой во "ВКонтакте"

Сегодня ночью в Набережных Челнах скончалась певица, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова. Не выдержало сердце, хотя в этом году ей исполнилось всего лишь 40 лет. Певицу похоронят завтра на кладбище «Молодежное» в Челнах. Прощание пройдет в 13.00 у морга БСМП (ЗЯБ, ул. Комарова, 34/2). За 15 лет карьеры Сулейманова выпустила более ста песен и семь альбомов, среди них — «Синең белән», «Күңел кошым», «Сөю бар әле», совместный релиз с Ильмирой Нагимовой «Апа-сеңел».

Начала карьеру в 30 лет

Эльмира Сулейманова родилась и выросла в Челнах, училась в 16-й школе (сейчас это гимназия №77). Отец ушел из семьи, когда ей было пять лет. Не смогла поступить в юности в музыкальное училище, работала в торговом центре кассиром, пела в ансамблях «Алтынай» и «Сердәш».

В 30 лет начала работать с продюсерским центром «Барс Рекордс», а в 2016 году получила премию канала TMTV в номинации «Любовь зрителей». Несколько раз была лауреатом конкурса «Татар җыры». В октябре 2018 года получила звание заслуженной артистки РТ во время концерта «Җанлы концерт» в «Пирамиде». Воспитывала с мужей Дмитрием старшую дочь Диану и сына Артема, в знак благодарности, что он, когда она была на гастролях, присматривал за детьми, подарил ему автомобиль.

Последняя съемка — на Новый год

В сентября Сулейманова отыграла серию концертов в Башкортостане, а в марте планировала большое выступление в Нефтекамске. 27 ноября она принимала участие в онлайн-концерте радиостанции «Күңел», посвященном Дню матери. 29 ноября она принимала участие в съемках новогодней программы для канала «Мәйдан». 14 декабря Сулейманова должна была принимать участие в благотворительном концерте в Казани, но отменила из болезни — ОРВИ.

За 15 лет карьеры Сулейманова выпустила более ста песен и семь альбомов, среди них — «Синең белән», «Күңел кошым», «Сөю бар әле», совместный релиз с Ильмирой Нагимовой «Апа-сеңел».

Шокированные поклонники в официальной группе певицы делятся соболезнованиями:

— Уходят чистые душою.... не уходят, а переходят в рай, надеюсь, подальше от этого грязного мира. Была на одной сцене со всеми, но была выше всех интриг грязного мира самодельных «звёзд».



«Не притворялась, не рисовалась, была сама собой: красивой, талантливой, достойной. Когда уходит друг хороший, частичка нас уходит вместе с ним... она никогда для нас не станет — «прошлым», она навсегда останется живым».

— Когда перестали звучать твои песни, темная туча закрыла небо, поняв, что ты ушла навеки. Ты останешься в наших сердцах, как яркая звезда, которая никогда не угаснет. Спи спокойно, пусть будет твое место в раю, наша Эльмира.