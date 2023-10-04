«Была бы там главврачом»: второй хоспис Владимир Вавилов назовет именем дочери Натальи

Стройка в комплексе почти завершена, но необходимо закупить еще мебель и оборудование

В Казани вышел на финишную прямую проект второго хосписа на ул. Большой в районе РКБ. Стационар откроют в начале года, причем, как сообщили «Реальному времени» в Фонде имени Анжелы Вавиловой, под новым названием. Основатель фонда Владимир Вавилов зарегистрировал МАНО «Казанский хоспис «Наташа», назвав его именем второй покойной дочери, которая, как и отец, внесла большой вклад в развитие паллиативной помощи в республике. Подробности — в материале.



«Осталось таблички на палаты повесить»



В казанском хосписе завершили основной объем строительных работ. Сейчас рабочие заканчивают внутри здания отделку, а во дворе — благоустройство территории. Так что первых пациентов здесь смогут принять досрочно, уже в январе 2024 года.

— С нового года планируем торжественно открыться. Стройку завершили, только на цокольном этаже сейчас заканчивают. Мы уже ведем переговоры о закупке мебели — скоро договоры заключим, а также готовим штатное расписание, — сообщил «Реальному времени» председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

По его словам, первый и второй этажи здания практически полностью готовы: «Осталось только таблички на палаты и кабинеты повесить». В штат набирают около 100 человек, и в основном это медицинские кадры: врачи и медсестры, поскольку обслуживающего персонала много не потребуется.

Стройку завершили, только на цокольном этаже сейчас заканчивают. предоставлено realnoevremya.ru фондом

«С тем, что рассчитывали вложить, уже выдохлись»

Возводить второй хоспис начали в августе 2020 года, на первом этапе затраты оценивали в полмиллиарда рублей. Однако за прошедшие годы материалы и услуги строителей значительно подорожали, на стройку ушло примерно 800 млн рублей. Сейчас Фонд имени Анжелы Вавиловой собирает еще около 100 млн на закупку мебели и оборудования.

— Нам много что необходимо. Но денег нет, и мы хотим открыться хотя бы с минимальным обеспечением. Вы же знаете, как с весны до осени цены на стройматериалы взлетели в разы, и с тем, что мы рассчитывали вложить, мы уже выдохлись. Поэтому нам хотя бы палаты обустроить, чтобы быстрее начать работать. Все остальное будем докупать постепенно, — пояснил Вавилов.

Строительство идет на пожертвования, но в текущих условиях вести благотворительную деятельность стало намного сложнее. Меценатов и среди крупного бизнеса, готовых поддержать проект, найти не удалось: «Пока нет, все-таки война* есть война, много средств уходит». Для открытия хоспису необходимо 80 медицинских кроватей, по 60 холодильников и телевизоров, мебель для прихожих, стулья, столы, книжные шкафы, компьютеры и принтеры, телефоны, диваны и многое другое.

— Мы были бы очень рады, если бы нашлись добрые люди и помогли нам укомплектовать второй хоспис мебелью и оборудованием. Вы представьте, у нас только одна медицинская кровать стоит минимум 60—70 тысяч рублей, а если взять с электрическим приводом, она будет под 100 тысяч. Нам таких кроватей нужно 80 штук — по две в каждую палату, — пояснил собеседник издания.

Возводить второй хоспис начали в августе 2020 года, и на первом этапе затраты оценивали в полмиллиарда рублей. Илья Репин/ realnoevremya.ru

Из медицинского оборудования также необходимо закупить кислородные концентраторы, откашливатели, отсосы и многое другое для ухода за больными.

Казанский хоспис «Наташа»

Во втором стационаре откроется взрослое отделение на 60 мест, где при необходимости смогут развернуть до 200 коек. Действующий хоспис на ул. Академика Королева планируется расширить до 40 мест и полноценно открыть в нем детское отделение.

Кстати, скоро оба отделения будут работать под одной вывеской. В сентябре по адресу первого стационара Владимир Вавилов зарегистрировал некоммерческую организацию «Казанский хоспис «Наташа».

— Да, все верно, у нас медицинская автономная некоммерческая организация (МАНО). Почему на базе детского хосписа? Мы будем работать на основе государственно-частного партнерства, и поэтому на новое здание мы зарегистрировали новую организацию, но потом детский хоспис вольется в ту организацию путем объединения. Почему «Наташа»? Скажут, допустим: куда поехать? К Наташе. «Хоспис» не так звучит, «Наташа» — лучше, и люди будут знать. Это и психологически легче воспринимается, — пояснил Владимир Вавилов.

Еще одна причина — так звали вторую дочь основателя Фонда имени Анжелы Вавиловой, которая скоропостижно скончалась в 2021 году. Наталья Вавилова, как и ее отец, внесла огромный вклад в развитие паллиативной помощи в республике. Имея два высших образования, решила получить третье — в Казанском медицинском университете. Параллельно работала помощником своего отца. «Все свободное время проводила в детском и взрослом отделениях хосписа, перенимая опыт наших врачей, помогала команде фонда в организации волонтерских акций, сделала многое для первого Дома без боли и помогала в строительстве второго. Казанский хоспис с первого дня стал ее семьей. Еще Наташа обожала своих дочек и была замечательной мамой», — рассказывали о ней коллеги в фонде.



— Хоспис назвали в честь нее, потому что она была бы там первым главврачом. Она много сил потратила на начало стройки, на концепцию, как это должно работать. Наташа была моим заместителем, на ней была вся социальная работа. Она же была такой коммуникабельной, «живчик», столько энергии излучала. На ней были все связи, договоры. Вообще она была молодец, и по медицине в том числе. Хотя имела два высших образования — КАИ и юрфак, она же еще и в Казанском медицинском университете на третьем курсе училась, — рассказал Владимир Вавилов.

Во втором стационаре откроется взрослое отделение на 60 мест, где при необходимости смогут развернуть до 200 коек. Илья Репин/ realnoevremya.ru

В республике порядка 20 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи. Благодаря фонду татарстанцы могут получить ее не только в казанских хосписах — в районах открываются кабинеты помощи сельским жителям. На сегодня работают девять таких кабинетов.