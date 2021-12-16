Полиция ищет вандалов, спиливших крест на кладбище в Актанышском районе РТ

В Актанышском районе Татарстана неизвестные спилили крест на могиле кладбища. Сейчас полиция разыскивает вандалов, сообщил глава района Энгель Фаттахов.

Это произошло на общественном кладбище, где похоронены представители разных конфессий. В районе проживает 98% татар, но также есть русские и марийские населенные пункты.

— Мы всегда жили очень дружно, и этот факт с могилой нас насторожил. Мы считаем это вандализмом, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данному факту уже возбудили уголовное дело, оно находится на контроле у Фаттахова. Сейчас сотрудники муниципалитета проводят беседы с населением. Глава Актанышского района встретился с родителями усопшего и пообещал выполнить все требования по восстановлению могилы.



В октябре в Татарстане полицейские задержали 32-летнего жителя Ульяновской области, подозреваемого в повреждении могильных крестов и надгробий. На православном кладбище в деревне Кошки-Теняково на пяти могилах были повреждены кресты и надгробные памятники.



Татьяна Леухина