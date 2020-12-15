Информагентство «Татар-Информ» возглавит Ринат Билалов

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Бывший шеф-редактор интернет-газеты «Бизнес Online», экс-замгендиректора «Татспиртпрома» Ринат Билалов покинул издание, в котором совокупно проработал почти 10 лет. Новое место работы специалиста с 16 декабря 2020 года — редакция государственного информационного агентства «Татар-Информ», входящего в подконтрольный правительству Татарстана холдинг «Татмедиа».

По данным источников «Реального времени», с переходом в «Татмедиа» Билалов окончательно покинул команду первого учредителя «Бизнес Online», известного в Татарстане медиаменеджера Рашида Галямова, в которую он попал еще в начале «нулевых» годов с приходом в издание «Восточный экспресс». «Татар-Информ» станет первым не связанным с Галямовым СМИ в поздней карьере Билалова. Начинал он в Набережных Челнах, затем работал в Казани, в том числе в государственном издании «Молодежь Татарстана» (закрыта в 2013 году).

Он займет должность главного редактора, которую год назад в связи с назначением гендиректором АО «Татмедиа» покинул Шамиль Садыков. Последний реально возглавлял редакцию информагентства. Формально главным редактором «ТИ» этот год была Василина Олейник. Билалов и Садыков вечером были недоступны для комментариев. Однако информацию о назначении «Реальному времени» подтвердил руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Напомним, Ринат Билалов работал в «Бизнес Online» с 2009 по 2015 год в должности шеф-редактора. В 2015 году перешел в команду Ирека Миннахметова, став заместителем генерального директора госхолдинга «Татспиртпром». Однако в 2017 году вернулся обратно, возглавив корпункт «Бизнес Online» в Набережных Челнах. «Реальное время» публиковало колонку Рината Билалова, посвященную закрытию набережночелнинской газеты «Челны ЛТД».

