В Казани начали строить второй хоспис

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов рассказал, что в Казани начали строить новый хоспис.

«Мы начали вбивать первые столбы для временного забора. Мы получили ордер на земляные работы, оформили участок, который передала нам республика под строительство. Есть эскизный проект второго хосписа, который уже разработан. Мы запланировали строительство двухэтажного стационара на 60 мест, рабочее название которого — пансионат сестринского ухода», — сказал он в интервью порталу «События».

Первый этаж стационара будет рассчитан на 30 хосписных мест, а второй этаж будет представлять из себя отделение сестринского ухода.

«Здесь будут двухместные комфортные номера, сауна, игровые залы, бильярд, лифты, пищеблок, прогулочные дворики, конференц-зал. Для духовной поддержки при входе мы построим и мечеть, и церковь. Мы уже подготовили паспорт объекта, который скоро будет вывешен», — сказал Вавилов.

По его словам, на данный момент на строительство второго хосписа собрали более 30 миллионов.

«Но тут еще надо задействовать другие средства, которые есть у фонда. Сбор средств продолжается, марафон «Строим хоспис вместе» идет. На последнем благотворительном концерте в Москве, который проходил в поддержку строительства, было собрано больше 1,5 миллиона рублей», — отметил глава фонда.

Ранее сообщалось, что на грант президента РФ первый казанский хоспис закупил специальное оборудование и создал службу абилитации.