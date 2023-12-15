День в истории 15 декабря: крах «Татфондбанка», родился Марат Айзатуллин, Силуанов в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 15 декабря 2023 года
15 декабря в Казань приедет министр финансов России Антон Силуанов, он примет участие в заседании совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ. В России сегодня отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Год назад прошло неформальное послание президента России Владимира Путина, два года назад Госархив Татарстана завершил переезд из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района РТ, семь лет назад ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» и назначил временную администрацию. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- В Казань приедет министр финансов Антон Силуанов. В последний раз он приезжал в столицу Татарстана в июне этого года вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
- Глава российского Минфина примет участие в заседании совместной коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ. Тема — ожидаемое исполнение консолидированного бюджета республики за 2023 год и задачи финансовых, казначейских и налоговых органов республики на 2024 год.
- Старт международных соревнований по прыжкам в воду — Кубок Российской федерации прыжков в воду.
Кто родился: Кави Наджми и его брат Рашид Нежметдинов
- 1907 — архитектор, автор проекта Останкинской башни Николай Никитин (умер в 1973 году).
- 1901 — татарский писатель Кави Наджми (умер в 1957 году). За историко-революционный роман «Вешние воды» получил Сталинскую премию. Также известен тем, что перевел на татарский язык многие произведения Александра Пушкина, Льва Толстого, Максима Горького, Михаила Лермонтова и т. д.
- 1912 — шахматист и шашист Рашид Нежметдинов, брат писателя Кави Наджми. Он был первым человеком в мире, который обладал званиями мастера одновременно по двум видам спорта — шахматам и шашкам. После смерти Нежметдинова в 1974 году в честь него назвали улицу в Казани и школу шахмат.
- 1921 — изобретатель термина «рок-н-ролл» Алан Фрид (умер в 1965 году).
- 1923 — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Валентин Варенников (умер в 2009 году).
- 1950 — бывший председатель Государственной думы Борис Грызлов.
- 1957 — журналист и политик, бывший руководитель администрации президента России Валентин Юмашев.
- 1960 — начальник ЭПУ «Казаньгоргаз» Гусман Низамутдинов.
- 1968 — исполнительный директор Республиканского фонда поддержки Рустем Ибрагимов.
- 1977 — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
- 1980 — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова» Марат Гатауллин.
- 1983 — генеральный директор ОАО «Агрофирма «Залесный» Ильнур Мадьяров.
Кто скончался: Сергей Ожегов и Уолт Дисней
- 1938 — летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов. Командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.
- 1964 — составитель Толкового словаря русского языка Сергей Ожегов.
- 1966 — американский мультипликатор Уолт Дисней. Основал одноименную компанию по производству мультфильмов.
- 2019 — экс-министр печати СССР Михаил Ненашев.
- 2019 — экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков.
Праздники: День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил России и День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
- День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Они были созданы 15 декабря 1951 года постановлением Совета министров СССР и назывались первоначально Радиотехническими войсками ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) ПВО СССР. Через четыре года аббревиатура из названия исчезла, и войска стали называться Радиотехническими войсками ПВО СССР.
- День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, установили в 1991 году по инициативе Союза журналистов России для напоминания о вкладе СМИ в развитие общества. Поводом стало убийство корреспондента Центрального телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в Югославии.
- День чая (не путать с Международным днем чая, установленным ООН в 2019 году). Отмечается в странах, где производят этот напиток: в Индии, Бангладеш, Китае, Непале, на Шри-Ланке, во Вьетнаме, Индонезии, Кении и т. д. Дата выбрана в 2004 году в связи с тем, что 15 декабря 1773 года была принята Мировая декларация Прав работников чайной индустрии. Цель праздника — привлечь внимание правительств и граждан к проблемам продажи чая.
События в истории: Улюкаеву дали 8 лет, Мусина убрали с поста главы ТФБ
- 1749 — основан город Ростов-на-Дону.
- 1762 — императрица Екатерина II подписала манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им правах». Им предлагались льготы, освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землей.
- 1800 — при Казанской гимназии учредили типографию для печатания книг на татарском языке.
- 1905 — основан Институт русской литературы Российской академии наук, он же Пушкинский Дом.
- 1917 — в Красной Армии вводится первый отличительный знак, которым стала красная звезда.
- 1970 — советская межпланетная станция «Венера-7» совершила первую в истории успешную посадку на Венеру.
- 1975 — создание Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество «Родина»).
- 1990 — Верховный Совет Киргизской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Киргизии.
- 2000 — Чернобыльская АЭС выведена из работы. В этот день остановлен 3-й энергоблок ЧАЭС.
- 2013 — началась Гражданская война в Южном Судане.
- 2016 — ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка» и назначил временную администрацию. Регулятор также отключил кредитную организацию от системы электронных срочных платежей, а главу банка Роберта Мусина отстранили от должности.
- 2017 — банк «Российская финансовая корпорация», который обслуживает компании «Ростеха», официально стал санатором казанского «Тимер Банка».
- 2017 — Замоскворецкий суд Москвы признал экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Улюкаев был приговорен к 8 годам лишения свободы.
- 2018 — на Украине создана независимая православная церковь на основе неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской Автокефальной православной церкви.
- 2020 — пожар в частном доме престарелых в Башкирии. Погибли 11 человек.
- 2020 — коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена победителем выборов президента США. Его поздравил Владимир Путин.
- 2020 — блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он подчеркнул, что для столицы такого богатого региона обилие подобных случаев является позором.
- 2021 — стало известно, что в Казани могут возобновить серийное производство Ту-160.
- 2021 — Госархив Татарстана завершил переезд из Казани в новое здание в поселке Столбище Лаишевского района РТ.
- 2022 — прошло итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов с участием Владимира Путина, которое внезапно обернулось «наказами» президента по ключевым направлениям представителям различных ветвей власти. Дмитрий Песков был вынужден признать, что выступление президента «де-факто похоже на послание». Подробнее — в материале «Реального времени».
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