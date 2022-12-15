Дмитрий Песков: «Выступление Путина по объемности и содержанию де-факто похоже на послание»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступление Владимира Путина не является посланием Федеральному собранию. Его цитирует «РИА Новости».

— Выступление Путина на совете по нацпроектам по объемности и содержанию де-факто похоже на послание, но все-таки это не послание, — сказал Песков.

Отметим, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию России может состояться уже в 2023 году.



Сейчас президент страны принимает участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прямую трансляцию можно увидеть на нашем Youtube-канале.



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Айрат Назипов