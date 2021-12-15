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В Казани могут возобновить серийное производство Ту-160

11:25, 15.12.2021
В Казани могут возобновить серийное производство Ту-160
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым вопросы дальнейшего стратегического развития Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

В частности, на встрече обсуждался проект по возобновлению серийного производства Ту-160.

Фото: tatarstan.ru

В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев».

Ольга Шагиева
ОбществоПромышленность Татарстан

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