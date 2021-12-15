В Казани могут возобновить серийное производство Ту-160
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым вопросы дальнейшего стратегического развития Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.
В частности, на встрече обсуждался проект по возобновлению серийного производства Ту-160.
В сентябре президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев».
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