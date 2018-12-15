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На Украине создана независимая православная церковь

18:59, 15.12.2018
На Украине создана независимая православная церковь
Фото: flickr.com

В Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.

Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Новая украинская православная церковь была создана на основе неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской Автокефальной православной церкви, сообщает «Дождь».

Отмечается, что участие в объединительном соборе принимали десять епископов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, что 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на фоне предоставления Украине автокефалии.

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