На Украине создана независимая православная церковь
В Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.
Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Новая украинская православная церковь была создана на основе неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской Автокефальной православной церкви, сообщает «Дождь».
Отмечается, что участие в объединительном соборе принимали десять епископов УПЦ Московского патриархата.
Напомним, что 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на фоне предоставления Украине автокефалии.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым