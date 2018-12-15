На Украине создана независимая православная церковь

В Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.



Предстоятелем церкви избран митрополит Епифаний, служивший в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Новая украинская православная церковь была создана на основе неканонических УПЦ Киевского патриархата и Украинской Автокефальной православной церкви, сообщает «Дождь».

Отмечается, что участие в объединительном соборе принимали десять епископов УПЦ Московского патриархата.

Напомним, что 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом на фоне предоставления Украине автокефалии.