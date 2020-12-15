Коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США
Коллегия выборщиков утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента Соединенных Штатов Америки. Он получил 302 голоса выборщиков. Для победы необходимо получить 270 голосов.
В голосовании принимают участие 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.
Окончательное решение будет принято 15 декабря, когда завершится голосование во всех штатах, кроме Гавайев.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Байден лидирует в голосовании выборщиков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым