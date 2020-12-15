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Коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США

06:16, 15.12.2020
Коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США
Фото: wikimedia.org

Коллегия выборщиков утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента Соединенных Штатов Америки. Он получил 302 голоса выборщиков. Для победы необходимо получить 270 голосов.

В голосовании принимают участие 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия.

Фото: wikimedia.org

Окончательное решение будет принято 15 декабря, когда завершится голосование во всех штатах, кроме Гавайев.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Байден лидирует в голосовании выборщиков.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
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