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Варламов назвал горящие трамваи главным символом и позором Казани

09:15, 15.12.2020
Варламов назвал горящие трамваи главным символом и позором Казани
Фото: соцсети

Блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Только за прошедшую очень и начало зимы он насчитал 12 происшествий разной степени опасности с трамваями, которые связаны с технической неисправностью.

Варламов назвал позором то, что в одном из самых богатых регионов России тысячи пассажиров каждый день рискуют жизнью.

«Почему трамваи массово горят, непонятно до сих пор. Какого-то внятного расследования, которое установило бы причину возгораний и позволило избежать их в будущем, я не увидел. Вероятно, дело в неправильной эксплуатации и экономии на запчастях. Трамваи продолжают пылать и слетать с рельсов», — пишет блогер.

Фото: «Пыхтящий Билли»

Ранее в Санкт-Петербурге выпустили сувенирные кружки, посвященные горящим казанским трамваям.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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