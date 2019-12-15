СМИ: В возрасте 50 лет скончался экс-хоккеист «Ак Барса» Цыплаков

По сообщениям белорусских СМИ вчера в возрасте 50 лет скончался бывший хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков. Причина смерти остается неизвестной.

Владимир Цыплаков — один из лучших хоккеистов в истории сборной Белоруссии.

Он выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Также Цыплаков провел более 300 матчей в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало».

После завершения карьеры работал тренером в сборной Белоруссии, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтер».

Отметим, что в «Ак Барсе» белорус играл в одном звене с нынешним главным тренером казанцев Дмитрием Квартальновым и немцем Яном Бендой.