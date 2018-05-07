Ибрагимов Рустем Сагитович

Общая информация

Родился 15 декабря 1968 года в г. Казань.

Образование:

1991 год — Харьковское высшее военное училище летчиков ( специальность«летчик-инженер» )

2007 год — Институт государственной службы при президенте РТ

2013 год — MBA при Поволжском федеральном университете гAdministration"

Трудовая деятельность:



В 1991 — 2003 гг. — служба в ВВС РФ.

В 2003 — 2005 гг. — начальник отдела информатизации Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

В 2005 — 2006 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

В 2006 — 2009 гг. — заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений г. Казани.

В 2009 — 2011 гг. — исполнительный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан».

С февраля 2012 г. — генеральный директор ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан».

С июня 2017 г. — исполнительный директор Республиканского фонда поддержки.



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