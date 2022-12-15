«Декабрьские наказы» Путина: задачи в экономике, «сворачивание» льготной ипотеки, будущее новых регионов

Президент России провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — главное

Итоговое заседание Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов с участием Владимира Путина сегодня внезапно обернулось «наказами» президента по ключевым направлениям, адресованными представителям различных ветвей власти. Дмитрий Песков был вынужден признать, что выступление президента «де-факто похоже на послание». В конце прошлого года на заседании совета говорили главным образом об укреплении первичного звена здравоохранения, а в середине этого года — о технологическом суверенитете и цифровой трансформации. Сегодня, как будто вместо перенесенного на следующий год послания Федеральному собранию, Путин озвучил целый ряд важных для экономики и социальной сферы инициатив. Причем не в общих чертах, а в формате наказов и даже, по сути, прямых поручений. Главные тезисы публикует «Реальное время».

Об ипотеке

Президент России рассказал, что страна в скором времени начнет сворачивать механизмы льготной ипотеки, но будет делать это плавно. Впрочем, послушав Владимира Путина, сделать вывод о том, что программа действительно сворачивается, довольно трудно. По всем признакам, это «сворачивание» может обернуться настоящим бумом — как спроса со стороны населения, так и откликнувшегося на него жилищного строительства.

— 31 декабря действия льготной ипотеки заканчиваются. В этой связи считаю необходимым принять следующие решения. Первое, как и договаривались, мы будем сворачивать механизмы льготной ипотеки. Мы вчера, коллеги, с вами это обсуждали. Будем сворачивать, но будем делать это плавно, — сказал он.

При этом Путин отметил, что строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан остается, «безусловно, одним из приоритетов». Также он рассказал, что в 2023 году семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребенка, не достигших 18 лет. Вместе с этим программу «Льготная ипотека» продлят до 1 июля 2024 года, а ее ставку увеличат с 7% до 8%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Владимир Путин обратил внимание, что из-за сложившейся экономической ситуации количество ипотечных, в том числе льготных, кредитов в стране сократилось. В связи с этим власти приняли «меры для донастройки и стабилизации этого рынка». Также президент призвал распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию производственных площадок.

— Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию, — сказал глава государства.

О доходах

Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно стать приоритетной задачей в 2023 году.

— В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов Федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат. Одним из важнейших индикаторов здесь является минимальный размер оплаты труда. В этом году он был увеличен, повышен дважды — на 8,6% и на 10%, — сказал президент.

По его словам, с начала 2023 года минимальный размер оплаты труда составит более 16 тысяч рублей в месяц. Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% номинально, бедность снижается.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

О детях

Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни в России.

— Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию, — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер анонсировал увеличение размера пособия для беременных в будущем году. Так, с 1 января он составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Владимир Путин также предложил в феврале провести совещание по вопросам демографии, чтобы обсудить меры по улучшению ситуации.

О технологическом развитии

Владимир Путин назвал формирование технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности одними из основных задач на следующий год.

— Вторая задача на 2023 год — это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Ну даже не знаю, вторая, первая, если вторая, то только по цифрам, что называется. Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, — сказал он.

По словам российского лидера, у страны возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, а также нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным суверенитетом, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, добавил президент.

— Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, в медицине, транспорте, космосе, цифре, экологии и других высокотехнологичных отраслях. Будем вместе с нашими партнерами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм, — заключил он.

О транспортной инфраструктуре

Россия не будет снимать с повестки дня ускоренное создание Мурманского транспортного узла, сказал глава государства. По его словам, в стране планируется запускать новые проекты и успешно решать общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока.

— Не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватеров важнейших речных артерий, строительского Северного широтного хода, — отметил президент.

Отдельно Путин также добавил, что модернизация и строительство транспортной инфраструктуры могут идти с опережением сроком, нельзя снижать темпы.

— Темпы набраны хорошие. Есть основания полагать, что плановые значения по ремонту дорог могут быть достигнуты ранее намеченного срока. И эту динамику важно не снижать, — заявил он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно направляемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.

Кроме того, он рассказал, что еще 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.

Также президент призвал правительство в начале следующего года провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам.

О медицине

Говоря о медицине, глава государства призвал правительство в будущем году запустить программу борьбы с сахарным диабетом.

— В зоне особого внимания люди, страдающие сахарным диабетом. В России сейчас свыше 5 миллионов человек с таким официально установленным диагнозом, а по факту, скорее всего, конечно, больше, так как болезнь часто не сразу дает о себе знать. Человек может и не подозревать, что болен... Прошу правительство с будущего года запустить такую же масштабную программу для борьбы с диабетом, — сказал он.

Президент отдельно подчеркнул, что эта работа должна включать раннюю диагностику заболевания, обеспечение граждан медизделиями, а также включать расходные материалы и лекарства. Российский лидер также объявил о введении с 1 января доплаты к зарплатам медиков первичного звена, размер выплаты должен быть единым для каждой определенной категории медработников, независимо от региона.

Президент отметил, что врачи первичного звена здравоохранения работают с колоссальной нагрузкой, которая в том числе связана с дефицитом кадров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Об экологии

Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, а город Байкальск должен развиваться, заявил Владимир Путин.

— Программы оздоровления озера должны исполняться, безусловно, — сказал глава государства.

Российский лидер обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. «Михаил Владимирович, я бы попросил вас тоже обратить на это внимание, в том числе и с точки зрения развития самого города Байкальска», — сказал он.

Фото: upload.wikimedia.org

О лизинге самолетов

Льготный лизинг воздушных судов должен заработать уже в этом году, а для судостроения — в первом квартале 2023 года, сказал Путин.

— Мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме, средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, а водного транспорта — не позднее первого квартала 2023 года, — рассказал президент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О новых регионах

Глава государства попросил Кабмин до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. По его словам, Россия обязательно добьется восстановления новых территорий, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты соцобеспечения.

— Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях. Мы обязательно добьемся поставленной цели, — подчеркнул он.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин добавил, что Россия будет стимулировать экономическую активность в новых регионах, а также развивать аграрный потенциал. Президент отметил, что нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Также он предложил предоставлять в новых регионах России ипотеку для нового строительства по льготной ставке в 2%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».