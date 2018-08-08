Гатауллин Марат Ринатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет, педиатрический факультет (2003 г.).
Трудовая деятельность:
2000 — 2003 гг. — медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.
2003 — 2005 гг. — врач-ординатор клинической ординатуры по специальности «терапия» Казанского государственного медицинского университета.
2003 — 2006 гг. — врач скорой помощи станции скорой медицинской помощи г. Казани.
2005 — 2006 гг. — врач-анестезиолог-реаниматолог муниципального учреждения здравоохранения «Кардиологический диспансер».
2006 — 2008 гг. — главный врач Камско-Полянской городской больницы Нижнекамского района РТ.
2008 — 2011 гг. — заместитель начальника управления здравоохранения исполнительного комитета города Казани.
2012 — 2014 г. — заместитель руководителя управления здравоохранения по городу Казани министерства здравоохранения РТ.
С 10 января по 16 ноября 2014 гг. — и.о. главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф.Агафонова».
С ноября 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420110, г. Казань, просп. Победы, 83
- Телефон: +7(843) 267-80-00
- Email: rkib.mz@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.08.2018