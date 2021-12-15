Госархив Татарстана завершил переезд в новое здание

Фото: Госархив РТ

Государственный архив Татарстана завершил переезд из Казани в новое здание. Теперь он будет находится в поселке Столбище Лаишевского района РТ.



«Мы сделали это», — говорится в сообщении Госархива в instagram-аккаунте.

Переезд занял больше месяца — 35 дней. За это время в новое здание перевезли более 210 тысяч коробок архивных документов, свыше 40 тысяч аудиовизульных документов и оборудование для реставрации и копирования документов.

О том, что Госархив РТ должен переехать из Казани в Столбище уже в середине декабря, стало известно еще осенью — освобождались помещения на Сибирском тракте и улице 8 Марта. На новом месте ему отведено здание площадью в 15 тысяч «квадратов», что на 5 тыс. кв. метров больше прежнего места обитания.

Напомним, что переезд Госархива РТ вызвал недовольство у жителей Казани. Они направили письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В послании с 354 подписями горожане, среди которых есть краеведы, экскурсоводы и 76 ученых, указали, что «существуют отрасли исследований, для которых принципиально важно рассмотрение оригиналов документов, а не их цифровых копий».

Татьяна Демина