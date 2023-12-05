День в истории 5 декабря: праздник волонтеров, день рождения замгендиректора «Татнефти», старт «Казаныша»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 декабря 2023 года
5 декабря в Казани стартует архитектурно-строительный форум «Казаныш». В мире, как и в России, отмечают День добровольца или волонтера. Также сегодня Всемирный день почв и День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Год назад президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ* и вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз, 20 лет назад произошел теракт в поезде по маршруту Кисловодск — Минеральные Воды, а 90 лет назад в США отменили сухой закон. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
- Старт архитектурно-строительного форума «Казаныш».
- Торжественное открытие здания Буинского государственного драматического театра после реконструкции с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Заседание Совета по культуре и искусству при раисе республики.
- Заседание Совета директоров АО «Татэнерго» под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- Брифинг на тему: «О планируемом изменении тарифов на коммунальные услуги в 2024 году и исполнении инвестиционных программ регулируемыми организациями».
- День бесплатного посещения музеев Казанского кремля.
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — казанский «Ак Барс» на выезде сыграет с «Северсталью» из Череповца.
Кто родился: Тютчев, Фет и Дисней
- 1803 — русский поэт Федор Тютчев.
- 1820 — русский поэт Афанасий Фет.
- 1861 — русский живописец Константин Коровин.
- 1891 — русский художник, родоначальник фотомонтажа Александр Родченко.
- 1901 — американский мультипликатор Уолт Дисней. Основал одноименную компанию по производству мультфильмов.
- 1945 — народная артистка России Нина Русланова.
- 1975 — депутат Госсовета Татарстана заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» Азат Хабибрахманов.
- 1980 — руководитель IT-лицея Казанского федерального университета Ильдар Мухаметов.
Кто скончался
- 1845 — идеолог славянофильства Дмитрий Валуев.
- 1881 — русский хирург и анатом Николай Пирогов.
- 1926 — один из основоположников импрессионизма Клод Моне.
- 1973 — изобретатель радара Роберт Уотсон-Уотт.
- 2016 — известный исламский деятель Гейдар Джемаль.
- 2021 — известный продюсер, создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн.
- 2022 — советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин.
Праздники: день волонтера и почвы
- Всемирный день почв. Инициатором выступил Международный союз почвенных наук в 2002 году. Дату установила Генеральная Ассамблея Организации Объеденных Наций (ООН) в декабре 2013 года. Цель праздника — отметить важность почвенных ресурсов, благосостояния человека.
- Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Праздник предложила отмечать Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году, чтобы отметить работу волонтеров.
- День добровольца (волонтера) в России. Установлен указом президента России Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день отмечается Международный день добровольцев.
- День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Входит в список дней воинской славы России. Установлен 13 марта 1995 года. Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.
События в истории: разрушение Неаполя, великий смог в Лондоне, взрыв храма Христа Спасителя
- 1456 — в результате землетрясения разрушен Неаполь, погибли 35 тыс. человек.
- 1484 — папа римский Иннокентий VIII издал буллу, положившую начало охоте на ведьм.
- 1766 — основан известный аукционный дом Christie’s.
- 1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.
- 1929 — на территории Татарской АССР вместо кантонов стали создаваться районы.
- 1931 — по приказу Иосифа Сталина в Москве двумя взрывами был разрушен храм Христа Спасителя. На его месте хотели построить Дворец Советов, однако к 2000 году храм заново отстроили и освятили.
- 1933 — отмена сухого закона в США.
- 1936 — принята вторая Конституция СССР, которая называется «сталинской».
- 1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года.
- 1994 — подписание Будапештского меморандума, согласно которому Россия обязалась уважать территориальную целостность Украины в обмен на отказ последней от ядерного оружия.
- 1994 — постановлением президиума Верховного Совета Татарстана в Казани появились новые районы. Им дали назвали Авиастроительный и Ново-Савиновский. В Авиастроительном расположены несколько предприятий авиационной промышленности, такие как Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАПО) и Казанский вертолетный завод. Ново-Савиновский получил свое название по поселку Ново-Савиново, находившемуся здесь ранее. С 2010 года администрации обоих районов объединены.
- 2003 — теракт в поезде, который следовал из Кисловодска в Минеральные Воды. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у станции Ессентуки, в результате чего погибло 46 человек.
- 2009 — в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар. Он был признан крупнейшим в постсоветской России по числу жертв — в нем погибли 156 человек.
- 2015 — в результате тройного теракта на озере Чад погибли 30 человек.
- 2016 — президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска производства нового Ford Kuga на площадке ОЭЗ «Алабуга».
- 2016 — в казанском сквере «Стамбул» установили скульптуру турецкого политика Садри Максуди.
- 2017 — Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Причина — якобы применение допинга российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх 2014 года.
- 2017 — математики из России и Израиля доказали «теорему о дощечках». 40 лет ученые не могли доказать, что трехмерную сферу можно полностью покрыть выпуклыми полосками, совокупная ширина которых будет составлять как минимум половину длины ее окружности.
- 2019 — президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года».
- 2021 — сборная России по теннису обыграла хорватов в финале Кубка Дэвиса и в третий раз в истории выиграла турнир.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ*.
- 2022 — вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.
Справка
* Международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом РФ экстремистским и запрещено в России
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/297473-den-v-istorii-5-dekabrya - неужели такое могли тогда подсчитать