Путин вручил премию жительнице Татарстана за победу в конкурсе «Доброволец России»

Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года». Награждение прошло на Форуме добровольцев в Сочи.

Она получила премию за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», который был начат в сентябре 2016 года в Казани.

«Творческая инклюзивная студия «Э-моция» — это люди: наши участники, волонтеры, благодаря которым рождаются наши спектакли, и, конечно, наши зрители. Все мы разные, но все мы люди, и если мы будем делать то, что мы любим, и то, во что мы верим, мы найдем близких по духу людей и обязательно будем менять мир к лучшему», — приводит слова Клюкиной пресс-служба Кремля.