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Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

18:46, 05.12.2021
Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн
Фото: ru.wikipedia.org / Svklimkin

Умер известный продюсер, создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его представителя.

Продюсеру было 75 лет. 17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ. Он основал и продюсировал кинофестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», был организатором кинопремии «Золотой овен». Родился 7 апреля 1946 года.

Маргарита Головатенко
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