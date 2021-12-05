Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн
Умер известный продюсер, создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его представителя.
Продюсеру было 75 лет. 17 ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер и кинокритик, заслуженный работник культуры РФ. Он основал и продюсировал кинофестивали «Кинотавр» и «Кинотаврик», был организатором кинопремии «Золотой овен». Родился 7 апреля 1946 года.
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