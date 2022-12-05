Умер советский журналист-международник Борис Калягин

На 85-м году жизни умер советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин. Причина смерти — непродолжительная болезнь. Об этом рассказал заместитель директора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев, сообщает ТАСС.

— Мне об этом написала его дочь — он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни. Прощание будет в среду — непубличное, — сказал Дмитриев.

Профессор также назвал Калягина легендой советского телевидения.

— Бориса Александровича я знал практически с детства — кто не смотрел репортажи Калягина из Индии, Великобритании, США. Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже в преподавательской стезе, — отметил он.

По словам Дмитриева, при жизни Калягин отличался тактом, вежливостью, дружелюбием и основательностью в работе.

— Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день, — заключил профессор.

Борис Калягин — кандидат исторических наук. Он работал корреспондентом ЦТ СССР в Индии. Позднее занимал должность заместителя главного редактора программы «Время» и руководителя международного отдела Центрального телевидения.

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Антон Гаврилов