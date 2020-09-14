Хабибрахманов Азат Гумерович
Общая информация
Родился 5 декабря 1975 года в р.п. Нижняя Мактама.
Образование
2001 г. — АГНИ ( специальность «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» ).
Трудовая деятельность
1997-1999 гг. — техник газокаротажной партии Альметьевского управления геофизических работ ОАО «Татнефтегеофизика».
1999-2009 гг. — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника цеха по добыче нефти и газа №2 НГДУ «Альметьевнефть».
2009-2015 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника управления по производству НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».
2015-2016 гг. — начальник НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть».
2016-2020 гг. — начальник НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
С 2020 г. — заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть».
Награды
Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423400, РТ, г. Альметьевск, ул. Тукая, 33
- Телефон: (8553) 31-83-70
- Email: yelhov@tatneft.ru
- Сайт: www.ngdu.tatneft.ru/elhovneft
Дата последнего обновления: 14.09.2020