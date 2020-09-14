Хабибрахманов Азат Гумерович

Общая информация

Родился 5 декабря 1975 года в р.п. Нижняя Мактама.

Образование

2001 г. — АГНИ ( специальность «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» ).

Трудовая деятельность



1997-1999 гг. — техник газокаротажной партии Альметьевского управления геофизических работ ОАО «Татнефтегеофизика».

1999-2009 гг. — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника цеха по добыче нефти и газа №2 НГДУ «Альметьевнефть».

2009-2015 гг. — главный инженер — первый заместитель начальника управления по производству НГДУ «Елховнефть» ОАО «Татнефть».

2015-2016 гг. — начальник НГДУ «Бавлынефть» ПАО «Татнефть».

2016-2020 гг. — начальник НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.



С 2020 г. — заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть».



Награды



Награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2016 г.).

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