Нефтяные санкции Евросоюза вступили в силу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Об этом пишет RT.



Напомним, страны G7, Австралия и члены Евросоюза также вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне $60 за баррель. Эти страны перестанут закупать сырье из РФ и запретят своим компаниям перевозить его в другие регионы, если стоимость в контракте превышает эту сумму.

Эмбарго затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу. Впрочем, для некоторых стран ЕС предусмотрены исключения. Например, Болгария сможет получать нефть и нефтепродукты из РФ танкерами до конца 2024 года, а Хорватия — закупать у Москвы вакуумный газойль до конца 2023-го.

Накануне заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что позиция Москвы насчет потолка цен на российскую нефть остается неизменной. Россия не будет продавать ее странам, которые не работают на рыночных условиях.

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Айрат Назипов