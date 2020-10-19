Список персон

Ильдар Ринатович Мухаметов

Образование и наука

Общая информация

Родился 5 декабря 1980 года.

Образование

2003 г. — окончил факультет татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность

2003-2009 гг. — учитель, заместитель директора, директор Лицея-интерната №7 НовоСавиновского района Казани.
2009-2010 гг. — заместитель начальника Управления образования города Казани.
2010-2014 гг. — директор лицея-интерната №2 Московского района г.Казани.
2014-2020 гг. — заместитель министра образования и науки РТ.

С марта 2020 г. — руководитель IT-лицея Казанского федерального университета.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420010, Деревня Универсиады, дом 32
  • Телефон: (843) 221-34-82
  • Email: itl@kpfu.ru
  • Сайт: https://kpfu.ru/it-liceum

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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