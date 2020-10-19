Ильдар Ринатович Мухаметов
Общая информация
Родился 5 декабря 1980 года.
Образование
2003 г. — окончил факультет татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность
2003-2009 гг. — учитель, заместитель директора, директор Лицея-интерната №7 НовоСавиновского района Казани.
2009-2010 гг. — заместитель начальника Управления образования города Казани.
2010-2014 гг. — директор лицея-интерната №2 Московского района г.Казани.
2014-2020 гг. — заместитель министра образования и науки РТ.
С марта 2020 г. — руководитель IT-лицея Казанского федерального университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420010, Деревня Универсиады, дом 32
- Телефон: (843) 221-34-82
- Email: itl@kpfu.ru
- Сайт: https://kpfu.ru/it-liceum
Дата последнего обновления: 19.10.2020