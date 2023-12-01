День в истории 1 декабря: Минниханов встретится с афганцами, годовщина COVID, родились Хазанов и Эскобар
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 декабря 2023 года
1 декабря раис Татарстана Рустам Минниханов проведет ряд встреч, также пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия АО «Вакууммаш». В мире отмечают Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом и День Антарктиды, в России — Всероссийский день хоккея. Год назад в России вступил в силу новый закон об иноагентах, 4 года назад началась вспышка коронавируса в китайской Ухани, 90 лет назад в Москве открыли Литературный институт имени А.М. Горького. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Встреча раиса Татарстан Рустама Минниханова с начальником ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Игорем Маныловым.
- Встреча Рустама Минниханова и председателя Совета Афганского делового центра в Москве Надира Шаха Джума Хана Мохаммада.
- Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 80-летия АО «Вакууммаш» с участием раиса Татарстана.
- Церемония вручения премии и медали имени Н.И. Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики.
- Чемпионат России по баскетболу среди женских команд — «Казаночка» против «МБА-2» из Москвы.
- Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд — «Ак Барс-Динамо» против «Родины» из Кирова.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез-УОР» против «Динамо-СШОР» из Астраханской области.
Кто родился: заместитель генерального директора АО «ТАИФ» и управляющий банком «Открытие» в Татарстане
- 1743 — немецкий химик Мартин Генрих Клапрот (умер в 1817 году). Он открыл химические элементы уран, цирконий, титан, церий, теллур.
- 1827 года — архитектор Казанской губернии, гласный Городской думы, архитектор Павел Аникин (умер в 1891 году). Проектировал доходный дом Соболева, Михаило-Архангельскую церковь в Билярске, Тихвино-Богородицкую в Вознесенском и Борисоглебскую в селе Борисоглебском.
- 1864 — норвежский исследователь Карстен Борхгревинк (умер в 1934 году). Первый человек, ступивший на берег Антарктиды.
- 1896 — советский полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков (умер в 1974 году).
- 1930 — ученый-литературовед, народный писатель Татарстана Мухаммет Магдеев (умер в 1995 году).
- 1945 — актер Геннадий Хазанов.
- 1949 — колумбийский наркобарон Пабло Эскобар (убит в 1993 году).
- 1956 — артист цирка Амаяк Акопян.
- 1959 — заместитель Председателя Правления по строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ», заслуженный строитель России и Татарстана Илдус Сафин.
- 1961 — директор Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта Ильяс Салахов.
- 1971 — управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков.
- 1983 — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.
- 1998 — российская фехтовальщица на рапирах, олимпийская чемпионка, уроженка Казани Марта Мартьянова.
Кто скончался: Джордж Эверест и Давид Бен-Гурион
- 1825 — российский император Александр I.
- 1866 — британский географ Джордж Эверест. В честь него назвали измеренную им Джомолунгму, высочайшую вершину Земли.
- 1973 — один из создателей современного Израиля Давид Бен-Гурион.
- 2004 — первый президент Всемирного фонда дикой природы Бернард Липпе-Бистерфельдский.
- 2020 — народный артист Татарстана, доцент Казанской государственной консерватории и бывший директор Альметьевского драматического театра Фарит Шигапов.
- 2020 — президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова. Она возглавляла Пушкинский музей 52 года.
- 2021 — ветеран афганской войны, член Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в России полковник Ринат Казаков.
Праздники: День первого президента Казахстана и Всероссийский день хоккея
- Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Был учрежден в 1988 году, тогда же отмечался впервые. Праздник учрежден решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН — для повышения информированности о болезни, а также чтобы отметить достижения в лечении.
- День (без) искусства. Отмечается 1 декабря, как и Всемирный день борьбы со СПИДом. Главная цель праздника — распространить информацию об эпидемии ВИЧ/СПИДа.
- Международный день невролога. Праздник отмечают, но он не является официальным. Эта дата известна в основном в узких профессиональных кругах.
- Всероссийский день хоккея. Впервые начал отмечаться 1 декабря 2007 года. Инициатором праздника является президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
- День победы русской эскадры под командованием Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году. Отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Сражение вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов.
- День первого президента Казахстана. Учрежден в 2011 году с целью отметить и признать выдающиеся заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Год назад парламент инициировал исключение праздника из числа государственных, о чем был принят закон.
- День Антарктиды. Отмечается с 2009 года. Дата приурочена к подписанию 1 декабря 1959 г. международного договора об Антарктике — в него вошли пункты о демилитаризации Антарктиды, использовании территории исключительно в мирных целях и превращении в зону, свободную от ядерного оружия.
- День поддержки заключенных за миротворческую деятельность. Отмечается с 1965 года по инициативе Международной организации противников войны.
События в истории: основание «Вакууммаша», остановка завода «КамгэсЗЯБ»
- 1800 — Вашингтон стал столицей США.
- 1879 — неудачное покушение на императора Александра II.
- 1918 — образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года стало Королевством Югославия).
- 1923 — в итальянской Ломбардии разрушилась плотина Глено, погибли больше 300 человек.
- 1933 — в Москве открыли Литературный институт имени А.М. Горького.
- 1943 — бюро Татарского обкома выпустило постановление «Об организации в городе Казани завода по ремонту моторов и производству запасных частей для тракторов». Ныне он называется АО «Вакууммаш».
- 1945 — основана Международная демократическая федерация женщин.
- 1981 — на острове Корсика разбился югославский лайнер MD-81, погибли 180 человек.
- 1996 — начало вещания телеканала СТС.
- 2001 — создана политическая партия «Единая Россия».
- 2005 — в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа появился новый регион России — Пермский край.
- 2016 — в Чечне закрылись все магазины с алкоголем.
- 2011 — после крушения теплохода «Булгария» в Казани на базе студенческой поликлиники открылась первая в Татарстане круглосуточная медицинская психологическая служба «Сердэш 129».
- 2017 — Аргентинский военно-морской флот официально признал гибель подводной лодки «Сан-Хуан».
- 2017 — КФУ открыл первый в России центр сертификации по арабскому языку.
- 2017 — МОК пожизненно дисквалифицировал лыжницу Анастасию Доценко из Татарстана.
- 2018 — вблизи Керченского пролива столкнулись два судна под иностранными флагами — Того и Мальты. Серьезных повреждений суда не получили.
- 2019 — начало вспышки коронавируса в китайской Ухани.
- 2020 — несколько журналистов получили травмы глаз после демонстрации робота с УФ-лампами MedBot М-304 на презентации инвестпроектов для наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис».
- 2020 — в Набережных Челнах окончательно остановилось производство на заводе «КамгэсЗЯБ».
- 2020 — подписание соглашения о создании в Казани проектного Международного молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС).
- 2021 — В Челябинске самолет из Казани выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при заходе на посадку. Инцидент стал причиной задержки девяти авиарейсов.
- 2022 — Владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и 2,5 млн рублей штрафа, его брата Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима и 2,5 миллиона рублей штрафа. Суд признал их виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млн и растрате.
- 2022 — в России вступил в силу новый закон об иноагентах, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение.
комментарии