В Челнах остановил работу завод «КамгэсЗЯБ»

В Набережных Челнах окончательно остановился завод «КамгэсЗЯБ». Он перестал выпускать раствор — последнее что производили на предприятии.

При этом в последние недели на заводе отсутствовали отопление, газ и вода, пишет Chelny-biz.ru. Трудились на предприятии около 130 рабочих.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что кредиторы «КамгэсЗЯБа» решили банкротить предприятие. Оно уже оказывалось на грани закрытия летом. Однако тогда власти Татарстана добились отмены решения уволить более 300 сотрудников.