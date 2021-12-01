Умер член Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в РФ, полковник Ринат Казаков

В Москве скончался после продолжительной болезни ветеран афганской войны, член Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана в России полковник Ринат Нургалямович Казаков. Об этом сообщается на сайте представительства.

Казакову было 64 года. Он родился и вырос в Казани. Закончил Казанское танковое училище и Общевойсковую академию вооруженных сил России. С 1980 по 1981 годы командовал танковым взводом в Афганистане. Заведовал военной кафедрой Московского государственного института стали и сплавов. С 2011 года Ринат Нургалямович возглавлял ГОУ «Учебный комбинат на Яблочкова».

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

В конце ноября в Казани умерла фельдшер-лаборант КДЛ ДРКБ Надежда Чуприна. В больнице она проработала 40 лет.



Дарья Акимова