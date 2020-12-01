Для студентов исламских стран открыли «окно в Россию» через Татарстан

Татарстан станет опорной точкой для развития международного волонтерства в России



В столице РТ сегодня подписали соглашение о создании в Казани проектного Международного молодежного форума ОИС, Организации исламского сотрудничества. Татарстанский офис станет четвертым в России, до этого они появились в Ульяновске, Салехарде и Омске. Но, в отличие от них, казанский офис нацелен на развитие молодежной дипломатии, сотрудничества между молодыми российскими дипломатами и их коллегами из стран, входящих в ОИС. Если точнее, то проектный офис будет состыковывать вузы и некоммерческие организации из России со схожими структурами в странах ОИС.

— Деятельность четырех проектных офисов направлена на развитие международного сотрудничества со странами БРИКС, ШОС. Любой результат [проделанной работы] должен быть измерим. У нас есть совместный проект с РСМ (Российским союзом молодежи, — прим. ред.) «Бизнес-инкубатор» по различным направлениям. Так, российско-китайские инкубаторы за пять лет показали капитализацию более 300 миллионов долларов. Всего таких инкубаторов 24 — из них 12 в России и 12 за рубежом. Такая же программа была запущена со странами БРИКС. Такого рода проекты мы намерены продвигать в рамках проектных офисов. Для Казани [в фокусе будет] развитие добровольческой повестки, — пояснил глава Росмолодежи Александр Бугаев.



«Деятельность четырех проектных офисов направлена на развитие международного сотрудничества со странами БРИКС, ШОС», — пояснил глава Росмолодежи Александр Бугаев (на фото — слева)

Молодые татарстанские предприниматели ищут инвесторов на edutainment и медицинские стартапы

Наряду с подписанием соглашения в то же время проходила питчинг-сессия для участников форума молодых предпринимателей стран ОИС. Как заметил руководитель евразийского отделения молодежного форума ОИС Эльмаддин Мехдиев, в этом году было на мероприятие было подано более 700 заявок из 40 стран мира, из которых выбрали 20 самых перспективных. В этот топ смогли попасть две заявки из Татарстана. Сам же форум Мехдиев называет важной платформой для взаимодействия, а Казань и Татарстан — окном в Россию для исламского мира.

Автор проекта «ГлавМед» Динар Аитов планирует объединить клиники, пациентов и аптеки в одном мобильном приложении. Для реализации проекта собеседник планирует привлечь 150 000 долларов инвестиций (по курсу на 1 декабря это около 11,5 миллиона рублей). Самой затратной частью Динар называет интеграцию в медицинские учреждения. Татарстан в этом проекте должен стать пилотным регионом, а в планах Динара запустить проект к 2021 году.

— Идея создания пришла из личного опыта — посещал клиники и понял, что не можем получить информацию в электронном виде, чтобы узнать, где есть назначенные лекарства. Это очень актуальный проект, и в очень многих клиниках такого продукта нет. В связи с пандемией актуальность возросла, — уверен Аитов.

Форум молодых предпринимателей стран ОИС Эльмаддин Мехдиев (на фото — слева) называет важной платформой для взаимодействия, а Казань и Татарстан — окном в Россию для исламского мира

Еще один проект с пометкой «made in Tatarstan» представила Лиана Ханова — основательница компании Magic Story. Ее стартап занимается созданием интерактивных книг с применением технологии дополненной реальности. Связка мобильной системы и книги повышает восприятие материала. Автор уверена, что ее решение можно применять в учебниках по химии, физике, географии. На развитие проекта девушке требуется 80 000 долларов (по курсу на 1 декабря сумма незначительно превышает 6 миллионов рублей).

— Ребенок скачивает бесплатное приложение, наводит его на страницы книги — и они оживают. Герои «выпрыгивают», дают ребенку разные задания. Мы решаем проблему того, что дети не интересуются чтением книг и проводят больше времени в глупых играх, — говорит Ханова.

Один из членов жюри — глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что проекты, представленные на суд экспертов, относятся к сфере edutainment (образование + развлечение), которую ООН назвала одной из самых перспективных и трендовых на ближайшие 5—10 лет, и именно они будут привлекать большую часть инвестиций.

— Я считаю, что проекты, которые мы видели, очень точно вписываются в тренды. Они имеют право на инвестора, надеюсь, что с помощью этой площадки они его найдут. Надеюсь, что сегодня в наших рядах будущие миллиардеры, которые тоже когда-то станут инвесторами и обязательно инвестируют в Татарстан, — заявила Минуллина.

«Надеюсь, что сегодня в наших рядах будущие миллиардеры, которые тоже когда-то станут инвесторами и обязательно инвестируют в Татарстан», — заявила Талия Минуллина

Позднее, в разговоре с корреспондентом «Реального времени», глава АИР заметила, что подписание соглашения по созданию молодежного проектного офиса позволит привлечь большее внимание инвесторов к республике. Однако она посоветовала не забывать, что работать с последними стоит в большей степени с точки зрения заинтересованности республики в проекте, а не с позиции «лишь бы заарканить инвестора».

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Все описанные события прошли в рамках Х юбилейного форума «Наш Татарстан». Это своего рода итоговое мероприятие, которое до 2020 года проходило весной, но в этом году из-за пандемии несколько раз переносилось.

Тем не менее молодежь Татарстана отчиталась и о полученных на федеральных площадках грантах. Последних по традиции республика привезла больше, чем другие регионы, — несколько десятков миллионов рублей. Федеральные деньги будут потрачены на идеи молодежи. Одна из них — создание центра развития донорства органов. Автор проекта — Андрей Анисимов, кстати, победитель конкурса «Студент года РТ — 2019». С его слов, задача проекта — развенчать мифы о донорстве органов. Главный из которых — наличие черного рынка и черных докторов, готовых пересадить орган буквально в подвале.

— Сейчас совместно с республиканским Минздравом мы занимаемся разработкой методических материалов — статистики, инфографики, правовых аспектов. Все это будет вывешено на сайте, продвигать будем через соцсети, — анонсирует Андрей.

Для того чтобы запустить проект, ему потребовалось 500 000 рублей, выигранных им на молодежном форуме «Иволга» в качестве гранта. Однако этих денег хватит примерно на год. Вся же работа по продвижению проекта потребует, по оценкам автора, порядка 10 лет, или 5 000 000 рублей в денежном эквиваленте.

Победителей и призеров поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов

Победителей и призеров подобных форумных кампаний поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. В своем обращении он заметил, что молодежь республики всегда славилась и радовала работоспособностью и желанием что-то делать. Но и не умалил своей значимости, точнее своего решения — создания Министерства по делам молодежи.

— Нам важно дойти до каждого населенного пункта, до тех, кто работает, проживает в республике. Для этого все возможности есть. Я считаю, та форма, которая была проведена, свою задачу выполняет, — сказал Минниханов. Под «той формой» лидер Татарстана подразумевал проект Министерства молодежи «Автобус 14-30», который ездил по городам республики, организаторы встречались с молодежью, чтобы узнать ее потребности.

Интересно другое: собеседник «Реального времени», связанный с этим проектом, сомневается в его эффективности и считает, что бюджет — около 5—6 миллионов рублей — был «слит», а эффект не был достигнут. Собеседник называет несколько причин. Первая — некачественная работа отделов по работе с молодежью, как, например, это было в Тетюшах, где участников сгоняли на встречу к автобусу. Вторая — отсутствие эффективного способа донесения информации до молодежи, живущей на местах.

— Проблема в том, что неизвестно, где найти людей, которым это нужно. До тех пор, пока не найдется способ доносить информацию до молодежи, все эти мероприятия будут бесполезны, — уверен собеседник издания.

Дмитрий Зайцев, фото предоставлены Министерством по делам молодежи РТ