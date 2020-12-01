«Инновационный» робот из Иннополиса едва не лишил зрения журналистов Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Опасность восприятия

Опасным для здоровья инцидентом обернулась презентация инвестпроектов для наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Несколько журналистов, которым в больнице города высоких технологий демонстрировали робота с УФ-лампами MedBot М-304, получили травмы глаз.

Как рассказал «Реальному времени» один из участников презентации, в ночь после мероприятия он проснулся с резкой болью в голове и в глазах — пришлось вызывать скорую помощь. Среди пострадавших оказались журналисты нескольких изданий, все они испытали схожие симптомы и обратились за неотложной медпомощью — вызывали либо скорую, либо же сами обратились в учреждения неотложной помощи.

У обратившихся диагностировали электроофтальмию.

По словам участников мероприятия, среди которых были и журналисты «Реального времени», организаторы предупредили о вреде долгого воздействия ультрафиолетового излучения, но, несмотря на это, на протяжении всей презентации робота не выключали. В итоге, по сведениям «Реального времени», среди пострадавших оказались еще и сами неосторожные организаторы — общее число пострадавших пока уточняется.

Отметим, что для журналистов презентация робота и других высокотехнологичных продуктов проводилась отдельно, участников набсовета в тот момент рядом не было. Им устройство показывали отдельно, и, как рассказала исполнительный директор разработавшего робота ООО «Робософт» Регина Цыганкова, тогда робот был выключен.

Для журналистов презентация робота и других высокотехнологичных продуктов проводилась отдельно, участников набсовета в тот момент рядом не было

Цыганкова в разговоре с «Реальным временем» взяла вину на свою организацию.

— Превышено было время работы робота. Мы неоднократно говорили, что больше минуты нельзя смотреть, но поддались на просьбы оставить его для картинки. То есть по факту нарушили технику безопасности по работе с лампой. Сейчас работаем со всем списком журналистов, который получили, узнаем, как у них самочувствие, выясняем, какую помощь мы можем им оказать, чтобы как-то компенсировать им затраты на лекарства, — сообщила она.

«Реальное время» также направило организаторам мероприятия запрос о причинах инцидента и числе пострадавших.

Робот за 20 млн рублей от компании-создателя робота Федора

Упомянутый робот предназначен для автономной работы по дезинфекции крупных помещений — он способен самостоятельно передвигаться по больницам, гостиничным комплексам и местам массового скопления людей. На дезинфекцию 20 кв. м. уходит пять минут, робот может автономно работать шесть часов.

На разработку техники потратили 20 млн рублей. Стоимость одного робота составляет 950 тысяч рублей. Сообщается, что на робота уже есть предзаказы от ряда арабских стран, Турции, Германии, Франции. Однако первым делом роботы появятся в российских поликлиниках. В 2021 году планируется сборка 300 таких роботов в Иннополисе.

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно данным презентации, документы на получение регистрационного удостоверения этого робота находятся на стадии подачи в Росздравнадзор.

Однако интерес представляет и компания-разработчик, зарегистрированная в Иннополисе в 2017 году. Ее руководителем является Александр Александрович Пермяков, ему же принадлежат 10% компании. А остальные 90% через ООО «7-й технологический уклад» ведут к Александру Фаритовичу Пермякову — он известен как директор и акционер НПО «Андроидная техника», известного российского разработчика роботов. Их наиболее известное детище — робот Федор, побывавший на Международной космической станции. Однако компания также занимается разработками для Вооруженных сил РФ.

Александр Артемьев