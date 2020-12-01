Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Марину Лошак.

Фото: ru.wikipedia.org

Антоновой было 98 лет. Причина смерти не уточняется.

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей 52 года, с февраля 1961 года по июль 2013 года. После она стала президентом музея.

Антонова имеет множество наград, в том числе в 2017 году она стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.