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Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

09:34, 01.12.2020 2
Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Марину Лошак.

Фото: ru.wikipedia.org

Антоновой было 98 лет. Причина смерти не уточняется.

Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей 52 года, с февраля 1961 года по июль 2013 года. После она стала президентом музея.

Антонова имеет множество наград, в том числе в 2017 году она стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

ОбществоКультураПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:49
    Очень...очень большая потеря для культурной жизни страны..
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  • Анонимно 09:49
    Остался сын- инвалид, ради которого она жила.
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