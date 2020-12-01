Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ирина Антонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Марину Лошак.
Антоновой было 98 лет. Причина смерти не уточняется.
Ирина Антонова возглавляла Пушкинский музей 52 года, с февраля 1961 года по июль 2013 года. После она стала президентом музея.
Антонова имеет множество наград, в том числе в 2017 году она стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.ОбществоКультураПроисшествия
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