У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна

Вблизи Керченского пролива столкнулись два судна под иностранными флагами — Того и Мальты. Серьезных повреждений суда не получили.



«Леди Мария» (Lady Maria, флаг Того) во время маневрирования 30 ноября в 02.26 мск зацепила винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд» (Azov Concord, флаг Мальта)», — сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Леди Мария» при этом повредила винт, а «Азов Конкорд» отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью и встал на якорь в других координатах.

Отмечается, что оба судна сохранили ход и продолжили выполнять свои задачи. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 25 ноября в Азовском море, неподалеку от Керченского пролива, произошел инцидент — три украинских корабля вошли в территориальные воды России. Российские пограничники задержали корабли, моряков арестовали. Украина после этого ввела военное положение и выступила за разрыв дипотношений с Москвой.