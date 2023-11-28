День в истории 28 ноября: 80 лет Тегеранской конференции, 120 лет Аделю Кутую, заседание ТНХИ-Х
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 ноября 2023 года
28 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, а в Казани пройдут пленарное заседание XVI форума «Деловые партнеры Татарстана» и заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». У православных начинается Рождественский пост, в мире отмечают Всемирный день сострадания, в России — День профессионального бухгалтера. Год назад на заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant, пять лет назад Владимир Путин разрешил присваивать аэропортам и портам имена выдающихся деятелей. 80 лет назад в Тегеране открылась конференция с участием глав СССР, США и Великобритании, которые в итоге договорились о совместных действиях против гитлеровской коалиции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка дня
Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации.
Пленарное заседание XVI форума «Деловые партнеры Татарстана» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В том числе обсудят модульную платформу искусственного интеллекта для органической и медицинской химии и укрепление лидирующих позиций Татарстана в сфере переработки электронных отходов и пластика, а также ИТ-инфраструктурные и программные решения госкорпорации «Росатом» и Центра обработки данных «Иннополис».
Брифинг в Кабинете министров Татарстана на тему: «О проведении декады инвалидов в Татарстане».
Открытие мемориальной доски к 120-летию со дня рождения писателя Аделя Кутуя на доме, в котором он жил в 1929—1942 годах.
Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — казанский «Ак Барс» дома сыграет с самарской «Ладой».
Кто родился: связанные с Казанью Дмитрий Лихачев и Константин Симонов
- 1820 — основоположник коммунистической идеологии Фридрих Энгельс.
- 1829 — основатель первой русской консерватории Антон Рубинштейн.
- 1880 — поэт Серебряного века Александр Блок.
- 1903 — татарский писатель Адель Кутуй (Адельша Нурмухамедович Кутуев).
- 1906 — академик Дмитрий Лихачев. В июне 1942 года вместе с семьей эвакуировался по Дороге жизни, приехал в Казань, где продолжил научную деятельность. Лихачев жил в доме №9 по улице Муштари, на фасаде которого установили мемориальную доску в его честь.
- 1915 — писатель и поэт Константин Симонов. В честь него названа одна из улиц Казани.
- 1972 — начальник Управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани Марат Ишкин.
- 1987 — заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Алмаз Тугушев.
Кто скончался: создатель баскетбола и Градский
- 1939 — изобретатель баскетбола Джеймс Нейсмит.
- 1945 — теннисист Дуайт Дэвис. Основатель соревнований, названного в честь него Кубка Дэвиса.
- 2001 — конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин.
- 2021 — бывший замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов. Был осужден на 3,5 года за получение взяток при строительстве изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
- 2021 — народный артист России, певец и композитор Александр Градский.
Праздники: День остатков индейки в США и День пьяного ежика
- Начало Рождественского поста.
- Всемирный день сострадания.
- День пьяного ежика.
- День придумывания новых слов.
- День профессионального бухгалтера.
- День остатков индейки в США.
- День шляп.
- День независимости в Албании, Мавритании, Панаме и Восточном Тиморе.
События в истории: презентация акционерного общества КАМАЗ, основание Уфы
- 1574 — в устье реки Сутолоки отряд стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим основал Уфимскую крепость. Эта дата считается днем основания Уфы.
- 1918 — Совнарком РСФСР принял декрет «Об организации страхового дела в Российской Республике».
- 1943 — в Тегеране открылась конференция, участниками которой стали председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Они договорились о совместных действиях против гитлеровской коалиции.
- 1976 — катастрофа Ту-104 около московского Шереметьево, в результате которой погибли 73 человека.
- 1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании.
- 1990 — в Казани состоялась презентация акционерного общества КАМАЗ.
- 2016 — крушение самолета Avro RJ85 в Бразилии, в результате которого погибла большая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».
- 2017 — президент России Владимир Путин указом ввел в стране систему tax free. Речь идет о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.
- 2017 — на космодроме Восточный состоялся второй в истории старт ракеты-носителя.
- 2018 — Владимир Путин разрешил присваивать аэропортам и портам имена выдающихся деятелей.
- 2019 — в Самаре открыли новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции, которое стало крупнейшим в России. Изначально планировалось, что суд появится в Казани.
- 2019 — стратегический бомбардировщик Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, передали на испытания.
- 2022 — на заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant.
комментарии
Спасибо.
При созревании урожая всегда появлялись множество грызунов и вредителей. Их и сегодня немало, и с ними продолжают бороться на полях. Особенно страдал урожай от мышей и крыс. Тогда еще не было пестицидов и другой защиты от грызунов.
Тогдашние крестьяне нашли выход. В ходе экспериментов они, скорей всего случайно, установили, что некоторые животные любят алкоголь. Ёжики оказались очень падкими на пиво, тем более, что раньше пиво варили только из натуральных продуктов: пшеницы, меда, ржи и хмеля.
Причём, поили ёжиков вовсе не шутки ради. Известно, что они охотятся на мышей, крыс, гадюк, крыс, жаб и других. Даже не все коты на это отважатся. А алкоголь делает ёжиков ещё более смелыми, точнее агрессивными. Именно это и позволяет им активно уничтожать грызунов в большом количестве. Вот почему крестьяне прошлых веков повсюду расставляли миски с хмельным напитком. А собак крестьяне в это время запирали, чтобы те не мешали ежам охотиться.
Сегодня вовсе не обязательно прибегать к такому способу, поскольку технологии не стоят на месте. Но традиция отмечать День пьяного ёжика осталась. Считается хорошим тоном поднять за них кружку пива, что в своё время весьма помогали фермерам.
Источник - ГТРК «Ставрополье»