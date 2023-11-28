День в истории 28 ноября: 80 лет Тегеранской конференции, 120 лет Аделю Кутую, заседание ТНХИ-Х

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 ноября 2023 года

28 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, а в Казани пройдут пленарное заседание XVI форума «Деловые партнеры Татарстана» и заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». У православных начинается Рождественский пост, в мире отмечают Всемирный день сострадания, в России — День профессионального бухгалтера. Год назад на заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant, пять лет назад Владимир Путин разрешил присваивать аэропортам и портам имена выдающихся деятелей. 80 лет назад в Тегеране открылась конференция с участием глав СССР, США и Великобритании, которые в итоге договорились о совместных действиях против гитлеровской коалиции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка дня

Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации.

Пленарное заседание XVI форума «Деловые партнеры Татарстана» с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В том числе обсудят модульную платформу искусственного интеллекта для органической и медицинской химии и укрепление лидирующих позиций Татарстана в сфере переработки электронных отходов и пластика, а также ИТ-инфраструктурные и программные решения госкорпорации «Росатом» и Центра обработки данных «Иннополис».



Брифинг в Кабинете министров Татарстана на тему: «О проведении декады инвалидов в Татарстане».

Открытие мемориальной доски к 120-летию со дня рождения писателя Аделя Кутуя на доме, в котором он жил в 1929—1942 годах.

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — казанский «Ак Барс» дома сыграет с самарской «Ладой».



Кто родился: связанные с Казанью Дмитрий Лихачев и Константин Симонов

1820 — основоположник коммунистической идеологии Фридрих Энгельс.

1829 — основатель первой русской консерватории Антон Рубинштейн.

1880 — поэт Серебряного века Александр Блок.

1903 — татарский писатель Адель Кутуй (Адельша Нурмухамедович Кутуев).

предоставлено realnoevremya.ru из фондов Национальной библиотеки РТ

1906 — академик Дмитрий Лихачев. В июне 1942 года вместе с семьей эвакуировался по Дороге жизни, приехал в Казань, где продолжил научную деятельность. Лихачев жил в доме №9 по улице Муштари, на фасаде которого установили мемориальную доску в его честь.

1915 — писатель и поэт Константин Симонов. В честь него названа одна из улиц Казани.

1972 — начальник Управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани Марат Ишкин.

1987 — заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Алмаз Тугушев.

Кто скончался: создатель баскетбола и Градский

1939 — изобретатель баскетбола Джеймс Нейсмит.

1945 — теннисист Дуайт Дэвис. Основатель соревнований, названного в честь него Кубка Дэвиса.

2001 — конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин.

2021 — бывший замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов. Был осужден на 3,5 года за получение взяток при строительстве изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

2021 — народный артист России, певец и композитор Александр Градский.

скриншот realnoevremya.ru с youtube.com

Праздники: День остатков индейки в США и День пьяного ежика

Начало Рождественского поста.

Всемирный день сострадания.

День пьяного ежика.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

День придумывания новых слов.

День профессионального бухгалтера.

День остатков индейки в США.

День шляп.

День независимости в Албании, Мавритании, Панаме и Восточном Тиморе.

События в истории: презентация акционерного общества КАМАЗ, основание Уфы

1574 — в устье реки Сутолоки отряд стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим основал Уфимскую крепость. Эта дата считается днем основания Уфы.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

1918 — Совнарком РСФСР принял декрет «Об организации страхового дела в Российской Республике».

1943 — в Тегеране открылась конференция, участниками которой стали председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Они договорились о совместных действиях против гитлеровской коалиции.

1976 — катастрофа Ту-104 около московского Шереметьево, в результате которой погибли 73 человека.

1990 — 65-летняя Маргарет Тэтчер покинула пост премьер-министра Великобритании.

1990 — в Казани состоялась презентация акционерного общества КАМАЗ.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

2016 — крушение самолета Avro RJ85 в Бразилии, в результате которого погибла большая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».

2017 — президент России Владимир Путин указом ввел в стране систему tax free. Речь идет о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров.

2017 — на космодроме Восточный состоялся второй в истории старт ракеты-носителя.

2018 — Владимир Путин разрешил присваивать аэропортам и портам имена выдающихся деятелей.

2019 — в Самаре открыли новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции, которое стало крупнейшим в России. Изначально планировалось, что суд появится в Казани.

2019 — стратегический бомбардировщик Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, передали на испытания.

2022 — на заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant.