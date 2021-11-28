Скончался бывший замглавы ФСИН Баринов, осужденный за взятки

Сегодня на 63-м год жизни скончался бывший замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов, осужденный за взятки. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



Баринов занимал должность замдиректора ФСИН более 12 лет, с 1998 года. Отвечал за тыловые и финансово-экономические вопросы.

Он курировал строительство изолятора «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. Год назад вышел из колонии, куда его отправили по делу о получении взяток при строительстве СИЗО. Арестован он был после отставки в 2017 году, впоследствии осужден на 3,5 года.

Несколько дней назад нынешний директор ФСИН Александр Калашников был снят с должности указом президента России Владимира Путина. Его место занял генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, бывший заместителя министра внутренних дел РФ.





Дарья Акимова