Ишкин Марат Адгамович
Общая информация
Родился 28 ноября 1972 года в Казани.
Образование
2006 г.— окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (специализация — менеджер).
2012 г. — окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г.Москва) по дополнительной квалификации Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA).
Трудовая деятельность
1988-1990гг. — Казанский завод точного машиностроения, фрезеровщик
1990-1991гг. — Производственно-технический комбинат МБОН ТАССР, фрезеровщик
1992-1993гг. — АО «Мелита», шлифовщик
1993-1994гг. — Татарское кладбище МУП «Ритуал», смотритель
1994-2000гг. — Татарское кладбище МУП «Ритуал», администратор
2000-2002гг. — Татарское кладбище МУП «Ритуал», директор
2002-2003гг. — МУП «Ритуал», заместитель генерального директора
2003-2006гг. — МУП «Ритуал», первый заместитель генерального директора
2006-2009гг. — МУП «Ритуал», генеральный директор
С 2009 года — начальник Управления по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета г.Казани
Награды и звания
Награжден: почетной грамотой «За многолетний и добросовестный труд» (2003); почетной грамотой «За заслуги в обеспечении выборов Президента РФ и депутатов Госсовета РТ» (2004); почетной грамотой «За активное участие в Программе благотворительной деятельности «Единая Россия» — «Дела благие-2007» в номинации «За искреннее проявление заботы и любви к детям» (2007); дипломом «За высокий профессионализм по руководству предприятием в условиях проведения радикальных преобразований в похоронном деле» (2009); медалью, почетной грамотой «65 лет Победы» (2010); знаком отличия I степени «За безупречную службу Казани» (2011); Почетным званием «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»(2012); медалью МЧС России «Участнику ликвидаций последствий ЧС» (2014); грамотой к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани»(2013); медалью МЧС России «XXV лет МЧС России» (2015), медалью «85 лет Гражданской обороне России» (2017),благодарностью безопасности дорожного движения МВД по Республике Татарстан (2018), медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» (2019), Благодарственным письмом за активное участие в развитии похоронной отрасли и высокое профессиональное мастерство, участие в организации проведения III Форума специалистов похоронного дела «Состояние и развитие похоронного дела в Российской Федерации» (2020), Благодарностью Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова за добросовестный труд и заслуги в профессиональной деятельности (2020), Памятной медалью ОГО ФСО «Динамо» РТ (2021г.)
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, улица Николая Ершова, дом 25
- Телефон: (843)2646503
- Email: ritual.kazan@tatar.ru
- Сайт: kzn.ru
Дата последнего обновления: 28.03.2021