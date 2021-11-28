«Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить вас»

Взял фамилию в память о матери

Сегодня в возрасте 72 лет умер народный артист, певец и композитор Александр Градский. В пятницу композитор был госпитализирован с подозрением на инсульт, он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Здоровье артиста резко ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. После инфекции он почти не вставал, сообщают близкие артиста. По их словам, он давно плохо себя чувствовал, но продолжал работать и сниматься в шоу «Голос». На запись последних выпусков приезжал в сопровождении медиков.

Российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский родился в 1949 году в городе Копейске Челябинской области.

Александр Градский с мамой Тамарой Павловной, 1950-е. Фото: Wikimedia Commons

В 1957 году его семья переехала в Москву. Его отец, Борис Фрадкин, работал инженером на заводе, мать, Тамара Градская, — литературным сотрудником в журнале «Театральная жизнь», после ее смерти сын взял фамилию матери в память о ней.

В 1965—1968 годах Градский участвовал в выступлениях ВИА «Скифы» и «Лос Панчос», в 1970—1971 годах — ансамбля «Веселые ребята». В 1974-м окончил Музыкально-педагогический институт (сегодня — Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции. Большую известность Градскому принесла песня «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, он исполнил ее впервые в 1976 году.

Александр Градский на студии звукозаписи, 1970-е. Фото: Wikimedia Commons

Сегодня Градского знают как автора более 200 песен, из них наиболее популярны «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз».

Первый канал снимет 10-й сезон «Голоса»

Композитор 9 лет был наставником проекта «Голос» на Первом канале. Активно поддерживал молодые дарования, в том числе татарстанскую певицу Дину Гарипову. Она выступала в созданном им театре «Градский-холл». По словам исполнительницы, Градский проявлял большой интерес к татарским песням, предлагал организовать в театре татарский концерт.

— Дорогой Александр Борисович, мы всегда будем любить Вас…

Спасибо за все, — поблагодарила сегодня наставника у себя в соцсетях Дина Гарипова и опубликовала совместные с Градским снимки с выступлений

Между тем стало известно, что создатели проекта не намерены отказываться от съемок 10-го сезона «Голоса» без Градского. На Первом канале уверены, что обязаны довести шоу до конца.



— Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче, — сообщили в руководстве канала.

На телевидении отметили, что последние совместные с участниками проекта работы Градского скоро выйдут в эфир.

— Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время, — добавили в пресс-службе канала.

В Казани композитор и певец был и выступал с концертами неоднократно. Многим запомнилось его выступление на открытии Универсиады в 2013 году, где он вместе с оперной певицей Марией Максаковой исполнил песню Игоря Крутого «Все на свете для двоих».

Василя Ширшова