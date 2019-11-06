Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Адель Кутуй на первомайской демонстрации, 1941 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 80-я
Адель Кутуй, именем которого названа одна из больших улиц Казани, был яркой фигурой на творческом небосклоне Татарской республики.
Он родился в 1903 году в Саратовской губернии. В Казани Кутуй жил с 1922 года: сначала учился в Казанском политехническом институте, а потом — в Восточном педагогическом. Параллельно с учебой он работал: в 1923 году управлял делами в Арском кантонном комитете комсомола, с 1924 по 1926 работал в клубе Татарско-башкирской командной школы, год преподавал литературу в одной из казанских школ.
Его первый поэтический сборник на татарском языке «Когда дни бегут» вышел еще в 1925 году. В 1929 он был уже сложившимся и признанным писателем и журналистом: создавал и пьесы, и рассказы, и стихи, и фельетоны, и даже рецензии на спектакли. Он активно участвовал в культурной жизни республики, тесно дружил с другими литераторами и деятелями искусства.
С 1929 по 1930 годы Кутуй работал в редакции газеты «Кызыл Татарстан», был секретарем журнала «Чаян». Когда республику радиофицировали, он стал первым диктором татарского радио, а когда в Казани открыли оперный театр, Кутуй вел в нем занятия по татарскому языку для певцов.
Но в 1931 году случилась беда: вместе с другими писателями — А. Минским, С. Кудашем и другими — Кутуй попал под следствие. Расследование длилось 8 месяцев, во время него литератор, как оказалось, давал уничтожающие характеристики на своих коллег и соратников. Впрочем, и остальные подследственные занимались тем же самым. Вот что писал о Кутуе арестованный вместе с ним Наки Исанбет: «…Кутуй типичный карьерист, горлопан и политический авантюрист, сын фабриканта». После освобождения в конце 1931 года отношения со многими писателями были испорчены. Разоблачительные показания против коллег он давал НКВД и после освобождения — архивные документы 1935 года, рассекреченные недавно, красноречиво об этом свидетельствуют.
Адель продолжал писать: в 1936 году вышел его лирический роман «Неотосланные письма», который многие считают вершиной его творчества.
Он был женат, у них с женой было трое детей: дочки Эсмеральда и Гульшат и сын Рустем.
Когда началась война, Кутуй работал редактором литературного вещания Татрадиокомитета, а потом, в июне 1942 года, попрощался с семьей и ушел на фронт, сразу попав под Сталинград. Он прошел путь от рядового до парторга дивизии, работал военным корреспондентом, продолжал писать стихи и рассказы.
Кутуй прошел от Сталинграда до Польши, но зимой 1945 года сильно подорвал здоровье: очень простуженный, он выезжал на передовую и делал репортажи, пока не слег окончательно. Судьба уберегла его от пуль и снарядов, но с фронта он не вернулся: в эвакогоспитале №2606 города Згеж Кутуй умер через месяц после окончания войны — от острой формы туберкулеза. В Польше он и похоронен.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальную библиотеку РТ, Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Судьба...
Хотел стать технарём - учился в Казанском политехническом институте (ныне КНИТУ-КХТИ) - стал гуманитарием.
Выжил в страшной войне - умер в молодом возрасте от болезни.
Судьба...