В Самаре открыли новое здание кассационного суда — изначально оно должно было появиться в Казани
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Оно является крупнейшим в России.
Решение о создании надрегиональной судебной инстанции было принято в Госдуме этим летом. Изначально планировалось, что суд появится не в Самаре, а в Казани.
«Мы добивались этого решения, провели большую, скрупулёзную работу по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ нашего региона, и в результате наша инициатива о размещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре была поддержана, — отметил Дмитрий Азаров, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Под юрисдикцией суда находятся Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, а также Кировская, Оренбургская, Ульяновская и Самарская области.
Ранее заместитель председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, экс-глава Советского райсуда Казани Радик Габдуллин рассказал в интервью «Реальному времени»
о новых технологиях, судебной реформе и хороших адвокатах.
Справка
Кассационный суд — верховный суд, рассматривающий в кассационном порядке жалобы на решения нижестоящих судов. В суде могут быть оспорены и постановления апелляционных инстанций, которые обрели законную силу.
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