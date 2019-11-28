В Самаре открыли новое здание кассационного суда — изначально оно должно было появиться в Казани

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новое здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Оно является крупнейшим в России.

Решение о создании надрегиональной судебной инстанции было принято в Госдуме этим летом. Изначально планировалось, что суд появится не в Самаре, а в Казани.

«Мы добивались этого решения, провели большую, скрупулёзную работу по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ нашего региона, и в результате наша инициатива о размещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре была поддержана, — отметил Дмитрий Азаров, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Под юрисдикцией суда находятся Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, а также Кировская, Оренбургская, Ульяновская и Самарская области.

Ранее заместитель председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, экс-глава Советского райсуда Казани Радик Габдуллин рассказал в интервью «Реальному времени»

о новых технологиях, судебной реформе и хороших адвокатах.

